Благотворительный марафон «Сніданка з 1+1» собрал рекордную сумму

«Телекритике» удалось задать несколько вопросов DZIDZIO.

О спонтанных проявлениях доброты

Как-то раз на концерте мне подарили трехлитровую банку, в которой было очень много денег. Я не понял намека и причины, по которой эти деньги мне дали, – а там были купюры и по 100 грн, и по 50. Я думал над тем, как эти деньги можно использовать. И вот я еду по Львовской области на «Кадиллаке». Останавливаюсь и вижу коляску у дороги. В ней – ребенок. Он кричал, а мама пошла в магазин. Я эту банку сунул малому в руки и поехал.

О благотворительности

В благотворительной деятельности я принимаю участие часто. Люди звонят… иногда не получается из-за усталости, а надо. Присылают фотографии детей, и ты думаешь: "Что такого важного ты делаешь, что ты такой замученный? Возьми и запиши видео, пообщайся с человеком". Нужно помогать, не искать себе очень важных дел, не быть напыщенным. Я измучен тем, что у детей есть те страшные болезни, которых они не заслуживают.

О том, как справляться с осознанием того, что помочь каждому невозможно

Я поднимаю глаза к небу и что-то говорю Богу. Ты не можешь всем уделить внимание, кто-то может обидеться. Но я думаю, что люди не глупые и тоже понимают, что ты не оказываешь внимания потому, что физически не можешь этого сделать. Я стараюсь делать так, чтобы уделять его всегда.