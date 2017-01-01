ТЕЛЕКРИТИКА

Благотворительный марафон «Сніданка з 1+1» собрал рекордную сумму

Зрители сразились за право прогуляться с Корогодским и сняться в новом фильме режиссера «Киборгов»

Общество

В День святого Николая произошло важное событие – в программе «Сніданок з 1+1» был проведен благотворительный марафон для помощи тяжелобольным детям. «Телекритика» подводит итоги – кто участвовал марафоне, что за лоты выставлялись на аукцион и какая сумма была в итоге собрана.


Марафон проходил по принципу аукциона: наши знаменитости выставляли различные лоты, а зрители сражались за право их приобрести. Например, певец Монатик пообещал лично провести экскурсию по студии звукозаписи, а ведущая «Телевизионной службы новостей» Алла Мазур – показать мастер-класс. Святослав Вакарчук подарит два билета на концерт «Океана Эльзы» и пригласит на репетицию, а режиссер фильма «Киборги» Ахтем Сеитаблаев пошел еще дальше – выставил эпизодическую роль в своем будущем фильме «Захар Беркут».

Также можно будет пообедать с ресторатором Саввой Либкиным и поесть пиццы с певцом DZIDZIO. Предприниматель и меценат Гарик Корогодский сводит победителя аукциона на экскурсию по магазину Gara, актер «95 квартала» Евгений Кошевой покажет закулисье студии, а телеведущий программы «Сніданок з 1+1» Руслан Сеничкин пригласит победителя на съемки своей кулинарной передачи. В общем, было за что отдавать свои кровные.

DZIDZIO дожидается своей очереди на съемку.

Фото здесь и далее: Ната Боровик

Егор Гордеев, Лидия Таран и Монатик в прямом эфире.

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В общей сложности был представлен 21 лот, и все предложения оказались успешными. Борьба оказалась настолько жаркой, что авторам некоторых лотов пришлось выбрать двух победителей. Собранная сумма составила более 700 тысяч гривен – в 2,5 раза больше, чем предыдущий лучший результат благотворительного марафона и программы «Сніданок». Самыми дорогими предложениями в итоге оказались лоты Аллы Мазур и Гарика Корогодского (66 тыс. грн). Лот Евгения Кошевого собрал 40 тыс. грн, предложение Монатика – 34 200 грн, а Святослава Вакарчука – 31 700 грн.

Лот ведущего и путешественника Дмитрия Комарова — уникальная индийская маска.

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Эфир программы вместе с ведущими Нелей Шовкопляс и Егором Гордеевым вела куратор фонда «Здійсни мрію» – Лидия Таран. Соведущей также была одна из юных участниц проекта Яся Чеклова, известная своим танцем с Ахтемом Сеитаблаевым на шоу «Танцы со звездами».

Студию посетил и DZIDZIO. Он в прямом эфире передал привет, брендовую футболку и шапочку тяжело больному Владу, чья мечта – познакомиться с певцом, и пообещал лично встретиться с мальчиком. Праздничный эфир завершил Монатик, исполнив вместе с финалистами проекта «Голос. Дети» специально подготовленную для этого песню под названием «Батькам». В перерыве на рекламу многие сотрудники «1+1» не могли сдержать слез.

Руководитель фонда «Ти не один» Власта Шовковская, Яся Чеклова и ведущая «Сніданок з 1+1» Неля Шовкопляс.

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Монатик и его команда из шоу «Голос. Дети» поют песню «Батькам».

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Монатик и его команда после съемок.

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«Телекритике» удалось задать несколько вопросов DZIDZIO.

О спонтанных проявлениях доброты

Как-то раз на концерте мне подарили трехлитровую банку, в которой было очень много денег. Я не понял намека и причины, по которой эти деньги мне дали, – а там были купюры и по 100 грн, и по 50. Я думал над тем, как эти деньги можно использовать. И вот я еду по Львовской области на «Кадиллаке». Останавливаюсь и вижу коляску у дороги. В ней – ребенок. Он кричал, а мама пошла в магазин. Я эту банку сунул малому в руки и поехал.

О благотворительности

В благотворительной деятельности я принимаю участие часто. Люди звонят… иногда не получается из-за усталости, а надо. Присылают фотографии детей, и ты думаешь: "Что такого важного ты делаешь, что ты такой замученный? Возьми и запиши видео, пообщайся с человеком". Нужно помогать, не искать себе очень важных дел, не быть напыщенным. Я измучен тем, что у детей есть те страшные болезни, которых они не заслуживают.

О том, как справляться с осознанием того, что помочь каждому невозможно

Я поднимаю глаза к небу и что-то говорю Богу. Ты не можешь всем уделить внимание, кто-то может обидеться. Но я думаю, что люди не глупые и тоже понимают, что ты не оказываешь внимания потому, что физически не можешь этого сделать. Я стараюсь делать так, чтобы уделять его всегда.

DZIDZIO и Яся Чеклова.

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После марафона – обязательная фотосессия.

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Все вырученные от аукциона средства были перечислены в фонд «Здійсни мрію» для осуществления мечты детей с тяжелыми болезнями.

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