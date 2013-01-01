Бывший директор ФБР впервые появится в вечернем шоу Стивена Колберта

Коми также примет участие в специальном выпуске ABC News с Джорджем Стефанопулосом, который выйдет в эфир 15 апреля.

Появление бывшего директора ФБР на телевидении очевидно связано с выходом его книги «Высшая лояльность» 17 апреля.

В автобиографии он исследует, «как выглядит хорошее, этичное лидерство и как оно стимулирует обоснованные решения».

Напомним, президент США Дональд Трамп уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР в мае 2017 года. Согласно его первым заявлениям, увольнение последовало после прекращения расследования в отношении бывшего госсекретаря и конкурента на выборах президента США Хиллари Клинтон. Однако позже в интервью Трамп признал, что был недоволен главой ФБР из-за расследования о «связях с Россией». С решением президента не согласны демократы в Палате представителей, которые заявили, что увольнение Коми – это попытка помешать осуществлению правосудия.

Джеймс Коми был назначен директором ФБР в 2013 году во время президентства Барака Обамы.