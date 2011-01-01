Белорусский канал показал извинения украинского журналиста Шаройко за шпионаж

Украинский журналист Павел Шаройко, арестованный в Беларуси, принес извинения за нанесенный своей деятельностью ущерб этой стране. Это вчера было показано в эфире программы «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1».

"Я хочу принести свои извинения белорусской стороне, то есть высказать искренние слова того, что я сожалению о том, что дал возможность втянуть себя в противоправную деятельность, которая могла, может быть и нанесла, ущерб стране", – говорит украинец на видео.

В сюжете, который сопровождался оперативными съемками КГБ, показаны кадры задержания Шаройко, обыска по месту жительства в Минске и признания в шпионаже, о котором ранее заявляли в КГБ Беларуси: "С весны 2011 года я был переведен в статус офицера действующего оперативного резерва и в августе 2011 года я прибыл в Республику Беларусь".

По словам авторов сюжета, в Минске журналист работал под псевдонимом «младший научный сотрудник», якобы ему и его координатору – советнику посольства Украины в Белоруссии Игорю Скворцову – в 2017 году определили "такие объекты: Совет министров Беларуси, а также Министерство иностранных дел, посольство и военные объекты России в Беларуси", которые они на протяжении года должны были "изучить, начать и развить знакомство на них начать, продолжить получение информации о них". Во время обыска у украинца, якобы были обнаружены псевдонимы как минимум 16 участников агентурной сети.

Между тем, по мнению главы Союза журналистов Украины Сергея Томиленко, говорить о выполнении Шаройко функций разведчика в Беларуси преждевременно , до тех пор пока к нему не будет постоянного доступа украинского консула и независимого адвоката.

Напомним, 17 ноября глава НОТУ Зураб Аласания сообщил о задержании белорусскими правоохранителями корреспондента «Українського радіо» в этой стране Павла Шаройко и обвинении его в шпионаже.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал это дело с украинским президентом, находясь в ОАЭ и что на этой встрече была достигнута договоренность не придавать дело огласке, но украинская сторона ее нарушила.