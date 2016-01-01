Беларусы запустили в Facebook проект по розыску преступников

Беларусы Анна Тишкевич и Алексей Литовка запустили в соцсети Facebook проект «Вы можете их узнать», поскольку обычные фотороботы, расклеенные на досках объявлений, больше не работают, сообщает Cossa.
Суть проекта заключается в том, что на Facebook создается аккаунт преступника, который содержит ключевую информацию из «розыскной ориентировки» (имя, когда совершил преступление и в чем подозревается / обвиняется).Аватар выглядит как традиционный фоторобот с плашкой «Разыскивается», а в хедере аккаунта содержится просьба добавить этого человека в друзья. Чем больше у него будет друзей, тем шире круг людей, которые смогут его увидеть и опознать.
Алгоритм Facebook «Вы можете их знать» вычисляет возможных знакомых, анализируя информацию, указанную пользователем о себе в специальном блоке. По этим точкам контакта он ищет связи: общая школа, общий ВУЗ, общее место работы, общие группы и сообщества. И, самое главное, общие друзья. Также алгоритм осуществляет поиск возможных знакомых с привязкой к их местонахождению. То есть аккаунт преступника поступает в список «возможных знакомых» тем пользователям, у кого географически больше шансов встретить этого человека в реальном мире.
Дальше все работает по принципу снежного кома: чем больше у преступника друзей на Facebook, тем чаще его аккаунт выпадает в блоке «Вы можете их знать».
После запуска шести пилотных аккаунтов оказалось, что идея работает: пользователи Facebook вовлеклись и начали сами френдить аккаунты преступников. На данный момент более 500 тыс. пользователей хотя бы один раз увидели фоторобот. Но главное достижение — это арест одного из шести преступников. Виталий Шукан, который находился в розыске более 2 лет, был найден и арестован в октябре 2016 года.
МВД Беларуси уже заинтересовалось этим проектом.
Фото: «Телекритика»