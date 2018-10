Барбра Стрейзанд опубликовала антитрамповский музыкальный клип

Артистка выпустила lyric video на песню Do not Lie to Me из ее нового альбома Walls. В ролике мелькают кадры с фотографиями безучастного Трампа, плачущего Обамы и протестующих американцев.

Вчера 76-летняя оскароносная актриса и певица выложила клип на своем канале в YouTube. Помимо кадров с политиками в видео есть также фотографии скандального судьи Бретта Кавано, обвиняемого в изнасиловании, на которые накладывается текст «Разве вы не видите, что я плачу» (Can’t you see I’m crying). Трек Do not Lie Me вышел в свет еще в сентябре. Как рассказала сама Стрейзанд Associated Press, она вдохновилась на этот политизированный сингл, когда ехала в машине и слушала лживые новости о Трампе и работе его администрации. Это произвело на певицу очень негативное впечатление. Полноценный альбом Барбры Стрейзанд Walls выйдет уже 2 ноября, а пока смотрим клип. _ _ Фото: Getty Images