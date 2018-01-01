ТЕЛЕКРИТИКА

Барбра Стрейзанд опубликовала антитрамповский музыкальный клип

Общество

Артистка выпустила lyric video на песню Do not Lie to Me из ее нового альбома Walls. В ролике мелькают кадры с фотографиями безучастного Трампа, плачущего Обамы и протестующих американцев.


Вчера 76-летняя оскароносная актриса и певица выложила клип на своем канале в YouTube. Помимо кадров с политиками в видео есть также фотографии скандального судьи Бретта Кавано, обвиняемого в изнасиловании, на которые накладывается текст «Разве вы не видите, что я плачу» (Can’t you see I’m crying).

Трек Do not Lie Me вышел в свет еще в сентябре. Как рассказала сама Стрейзанд Associated Press, она вдохновилась на этот политизированный сингл, когда ехала в машине и слушала лживые новости о Трампе и работе его администрации. Это произвело на певицу очень негативное впечатление.

Полноценный альбом Барбры Стрейзанд Walls выйдет уже 2 ноября, а пока смотрим клип. 

_

_

Фото: Getty Images

Статьи по теме

Главное в разделе

Общество

Лободу, Козловского, Лорак и других артистов хотят лишить государственных наград

Общество

Болгарский детектив: кто убил Викторию Маринову?

Популярное на Телекритике



Бизнес

Юлия Мотрич покинула канал «112 Украина»

Дуся

На чем зарабатывает Дурнев, помимо прямых спонсоров его новых шоу

Культура

После продажи на аукционе картина Бэнкси уничтожилась

Дуся

Кто победит в проекте «Танці з зірками»?