Авторы «Квартала 95» сняли документальный фильм о переселенцах из Луганска

Один из постоянных авторов и сценаристов студии «Квартал 95» Александр Брагин (соавтор сценария проектов «Сваты», «Слуга народа, «Любовь в большом городе») снял документальном фильме «На прицеле у счастья» о трагических событиях на востоке страны.

Как сообщает пресс-служба продакшена, в создании ленты также принял участиеодин из руководителей «Квартала 95», режиссер «Сватов» Андрей Яковлев.

В центре 50-минутной истории – пятеро жителей Луганска с непохожими интересами и судьбами, с разным мироощущением и полярными суждениями. Интервью с ними являются основой повествования.

"Мы сделали это кино, чтобы поддержать тех, кто сталкивается с психологическими, финансовыми, бытовыми и прочими трудностями. Поэтому история у нас светлая, дающая надежду, мотивирующая. С элементами драмы, не без этого, но в целом – позитивная. Ведь жизнь продолжается. Кроме этого, наш фильм – это повод еще раз задуматься и, возможно, что-то переосмыслить для тех, кто принципиально остался в Луганске", – говорит Брагин.

По словам авторов фильма, показать фильм они планируют не только в Киеве, а и в других городах страны. Первый показ фильма состоится 8 апреля в 18:00 в столичном кинотеатре «Кинопанорама». Это будет некоммерческий бесплатный показ, уточняют в пресс-службе продакшена.