Автор снимков убийцы российского посла в Турции рассказал, почему решил снимать

Вчера, 19 декабря, в турецкой Анкаре на открытии выставки сотрудник полиции застрелил российского посла Андрея Карлова. Фотограф Associated Press Бурхан Озбилиджи сделал самые известные снимки убийцы.

Как сообщает Мeduza, после того как Озбилиджи отправил фотографии в редакцию, а операция по «нейтрализации» полицейского закончилась, он рассказал о произошедшем. Так, по его словам, на выставку «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» он попал случайно -зашел туда по дороге из редакции домой.

Когда российский посол Андрей Карлов начал свою речь, Бурхан Озбилиджи подошел поближе, чтобы сфотографировать его, и в этот момент раздались выстрелы и началась паника. "Тело посла лежало на полу всего в нескольких метрах от меня. Я не видел крови; думаю, он мог быть ранен в спину. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы осознать", - рассказал Озбилиджи.

Спустя какое-то время фотограф понял, что убийца кричал про сирийский Алеппо, в бомбардировках которого участвовала российская авиация. "Янемного приблизился и снимал его, пока он запугивал отчаявшихся пленников. Вот как я размышлял: «Я здесь. Даже если меня ранят или убьют, я - журналист. Мне нужно делать свою работу", - сказал он.

В конце концов, охранники приказали всем пришедшим на выставку выйти из помещения, туда проникли сотрудники полиции и застрелили убийцу посла.

"Когда я вернулся в редакцию и начал просматривать фотографии, я был шокирован тем, что убийца стоял позади посла, пока тот выступал. Как друг или охранник", - отметил Озбилиджи.

Подробнее о произошедшем в Анкаре смотрите в сюжете ТСН: