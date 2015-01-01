Арест Сущенко в России продлен еще на два месяца

Мосгорсуд сегодня, 27 ноября, продлил украинскому журналисту Роману Сущенко срок арест еще на два месяца – до 30 января, сообщает УНИАН.

Заседание по делу, как и все предыдущие, прошло в закрытом режиме. Украинских журналистов и консула пустили в зал заседания только на оглашение вердикта.

После оглашения приговора Сущенко успел заявить в зале суда об оказании давления на его адвоката Марка Фейгина, чтобы лишить его защиты в российский судах.

В свою очередь адвокат позже сообщил, что российская ФСБ оказывает психологическое давление и на самого журналиста с целью заставить его признаться в шпионаже. "Сейчас мы подошли к такому пику этого дела, когда у следствия есть последняя возможность добиться от Романа признательных показаний, согласия сотрудничать со следствием. Роман не только не признал вину – в общем, он со следователем и не общается, кроме бытовых вопросов и вопроса встречи с родственниками", – сказал Фейгин.

По его словам, позиция Сущенко в такой ситуации единственно правильная, поскольку дело имеет политический характер и согласие со следователем будет вести к "более пагубным последствиям".

Сегодняшнее решение суда защита журналиста собирается обжаловать. Как уточнил Фейгин, следствие рассчитывает, что за эти два месяца Сущенко и защита ознакомятся с материалами дела. В настоящее время защита уже ознакомилась с 5 из 10 томов дела.

Кроме того, украинский адвокат журналиста Евгений Пронин будет из Украины подавать иск в отношении российской стороны за содержание Сущенко под стражей более 14 месяцев.

На продление ареста журналисту отреагировало и Министерство иностранных дел Украины: