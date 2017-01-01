Анна Панова стала заслуженной журналисткой, а Руслан Ярмолюк получил орден

Президент Петр Порошенко наградил орденами, медалями и почетными званиями журналистов и других специалистов, работающих в сфере радио, телевидения и связи. Как известно, вчера, 16 ноября, в Украине отмечался День работников радио, ТВ и связи.

Так, согласно указу главы государства, орденом «За заслуги» III степени награждены директор луцкой компании «Телесети Украины» Петр Семерей и корреспондент ТСН, ведущий программы «Спецкор» на канале «2+2» Руслан Ярмолюк.

"Я не считаю эту награду персональной, мне кажется, это общая заслуга всех журналистов и операторов, которые освещают события на востоке Украины. Мы все вместе с командами «Спецкор» и ТСН делаем одно общее дело", – цитирует Ярмолюка ТСН.ua.

Медаль «За труд и доблесть» получили оператор ТСН Валерий Ситюк и ведущий консультант департамента администрации Госспецсвязи Петр Степанюк.

Звания «Заслуженный деятель искусств» удостоился директор творческо-производственного объединения львовского филиала Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Олег Климович.

Звание «Заслуженный журналист» получили ведущая телеканала «Украина» Анна Панова, собкор «Українського радіо» в Днепропетровской области Константин Ковзан, заведующей отделом черновицкого филиала НОТУ Людмила Мельник, заместитель главреда сумской ТРК «Академ-ТВ» Татьяна Полозова, гендиректор ивано-франковской ТРК «РАИ» Андрей Русыняк, заведующая редакцией винницкого филиала НОТУ Марина Тепленко-Дидык и начальник Центральной телерадиостудии Минобороны Яна Холодная. А звание «Заслуженный работник культуры» – режиссер НОТУ Татьяна Миллер и ведущий программ днепропетровского филиала НОТУ Владимир Пасичник.

Фото: Facebook Анны Пановой