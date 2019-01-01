Анита Луценко и Юрий Ткач возвращаются в полуфинал «Танці з зірками»

В воскресенье в 21:00 ожидаем полуфинал «Танці з зірками» на «1+1». К звездным парам присоединятся экс-участники.
В воскресном выпуске пары будут показывать сразу два выступления. Компанию действительным участникам проекта составят экс-участники.
Надя Дорофеева, финалистка прошлого сезона, станцует румбу и хип-хоп вместе с Иракли Макацарием и Яной Заец. Ольга Полякова сойдет с балкона на паркет и присоединится к паре Леси Никитюк и Максима Ежова в страстном танго. Анита Луценко, которая, казалось бы, ушла и вернуться не обещала, станцует эмоциональный пасадобль с Павлом Вишняковым. А вот вторым танцем Игоря Ласточкина и Илоны Гвоздевой станет фристайл, к которому присоединится всем известный комик и бывший партнер Илоны Юрий Ткач. Своими новыми композициями зал «зажгут» популярный певец Макс Барских и группа KAZKA, которая с песней «Плакала» впервые в истории украинской музыки попала в топ-10 мирового хит-парада сервиса Shazam.
Напомним, что на прошлой неделе проект покинули Michelle Andrade и Женя Кот. Кто на этот раз станет фаворитом, а кому придется покинуть шоу, зрители узнают уже 11 ноября в 21:00 на телеканале «1+1».
После окончания эфира в 23:40 зрители канала «1+1» смогут посмотреть премьерный концерт Оли Поляковой «Королева ночи», который совсем недавно прошел на огромной площадке во Дворце спорта.
Фото: пресс-служба 1+1