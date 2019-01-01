Анита Луценко и Юрий Ткач возвращаются в полуфинал «Танці з зірками»

Напомним, что на прошлой неделе проект покинули Michelle Andrade и Женя Кот. Кто на этот раз станет фаворитом, а кому придется покинуть шоу, зрители узнают уже 11 ноября в 21:00 на телеканале «1+1».

После окончания эфира в 23:40 зрители канала «1+1» смогут посмотреть премьерный концерт Оли Поляковой «Королева ночи», который совсем недавно прошел на огромной площадке во Дворце спорта.

Фото: пресс-служба 1+1