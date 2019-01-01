ТЕЛЕКРИТИКА

Анита Луценко и Юрий Ткач возвращаются в полуфинал «Танці з зірками»

Общество

В воскресенье в 21:00 ожидаем полуфинал «Танці з зірками» на «1+1». К звездным парам присоединятся экс-участники.


В воскресном выпуске пары будут показывать сразу два выступления. Компанию действительным участникам проекта составят экс-участники.

Надя Дорофеева, финалистка прошлого сезона, станцует румбу и хип-хоп вместе с Иракли Макацарием и Яной Заец. Ольга Полякова сойдет с балкона на паркет и присоединится к паре Леси Никитюк и Максима Ежова в страстном танго. Анита Луценко, которая, казалось бы, ушла и вернуться не обещала, станцует эмоциональный пасадобль с Павлом Вишняковым. А вот вторым танцем Игоря Ласточкина и Илоны Гвоздевой станет фристайл, к которому присоединится всем известный комик и бывший партнер Илоны Юрий Ткач. Своими новыми композициями зал «зажгут» популярный певец Макс Барских и группа KAZKA, которая с песней «Плакала» впервые в истории украинской музыки попала в топ-10 мирового хит-парада сервиса Shazam.

http://images.telekritika.ua/8911460538d9ea3fb7bfbd0bdac79a25.jpg;Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова.JPG,http://images.telekritika.ua/e3e57b41d9cbfc0b9c4e3e9f96d06f82.JPG;Іраклі Макацарія та Яна Заєць.jpg,http://images.telekritika.ua/9cdc59e6228bae55daaefe08636a96e8.JPG;Леся Нікітюк та Максим Єжов.JPG,http://images.telekritika.ua/4d3baef97145c55511f13672c7f1086b.jpg;Павло Вишняков та Юлія Сахневич.jpg

Напомним, что на прошлой неделе проект покинули Michelle Andrade и Женя Кот. Кто на этот раз станет фаворитом, а кому придется покинуть шоу, зрители узнают уже 11 ноября в 21:00 на телеканале «1+1».

После окончания эфира в 23:40 зрители канала «1+1» смогут посмотреть премьерный концерт Оли Поляковой «Королева ночи», который совсем недавно прошел на огромной площадке во Дворце спорта.

Фото: пресс-служба 1+1

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