Андрей Куликов, Иосиф Пинтус и др.: кто вошел в жюри новой премии для журналистов Media etc

В январе будут объявлены победители новой Национальной премии в области деловой журналистики Media etc. Ее организатор - «Институт налоговых реформ», сообщает пресс-служба «РБК-Украина».

В состав жюри премии вошли глава правления «Громадського Радіо» Андрей Куликов, глава совета «Института налоговых реформ» Елена Хотенко, главный редактор «Деньги.UA» Александр Крамаренко, руководитель экономических программ «Радио Вести» Андрей Блинов и генеральный директор «РБК-Украина» Иосиф Пинтус.

Жюри выберет лучшие работы в восьми номинациях, среди которых - «Лучшая публикация», «Лучший видеорепортаж», «Лучший радиорепортаж», «Дебют года» и др. Результаты конкурса будут оглашены на церемонии, которая пройдет до 31 января.

"Можно говорить о большом интересе к конкурсу со стороны журналистского сообщества, подано много работ. Важно, что на примере подобных конкурсов мы видим направление, в котором развивается профессия: около 20% всех поданных работ написаны на английском языке, это говорит о том, что украинская деловая журналистика развивается и находится в русле общемировых тенденций", - отметил Иосиф Пинтус.

Напомним, в начале декабря состоялась церемония вручения премии «Телетриумф». Как это было и кто получил статуэтки в этом году, читайте в нашем материале.