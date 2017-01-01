Андрей Дмитриев: «Телевидение – это субъект манипуляции, но зрители этого хотят»

Почему интернет существовал всегда, как Федор Достоевский предсказал появление телевидения и что нужно для успеха общественного вещания в Украине.

Российский писатель, сценарист и режиссер Андрей Дмитриев сейчас живет в Киеве и работает на телеканале «Глас». Он является лауреатом премий «Русский Букер» и «Ясная Поляна» – за роман «Крестьянин и тинейджер». В интервью «Телекритике» писатель рассказал о своем видении нынешних СМИ, их задачах и о том, почему доступность к любой информации является негативной тенденцией.

О мировых тенденциях в СМИ

_ Фото: здесь и далее – Ната Боровик

В мире тенденции стали определяться требованиями и модами интернета. Это происходит не потому, что меняются технологии и социальные структуры, а потому, что это востребовано людьми, к сожалению. Человек думает, что ему некогда читать пространный текст, с логическими связками, с доводами, доказательствами, картинкой мира. У него своя картина мира, когда он бежит и прочитал в Twitter, что один человек назвал другого дураком, и все. В этом беда нынешних СМИ – что востребована некая вспышка, сигнал.

«Нынешние СМИ хотят вбросить информацию и навязать человеку конкретное мнение»

Говорящие головы (телевидение) сейчас тоже стремятся, чтобы высказаться как можно короче и повторять одно и то же послание – не вступать в диалог с потребителем, а просто вбросить ему информацию. Однажды я читал киевские газеты 1914 года, начало Первой мировой войны, Киев – прифронтовой город. За исключением некоторого количества сугубо информативных материалов на 10-20 строк, все остальные публикации – это огромные материалы. Человек читает, задумывается, возвращается, внутренне опровергает, комкает и выбрасывает. Есть ситуация некой взаимной свободы и уважения. Нынешние СМИ совершенно не для того, чтобы сообщить информацию и интерпретировать ее, а для того, чтобы вбросить и навязать некое мнение – либо партии, либо собственника, либо собственное мнение журналиста.

О телевидении

В моей книге «Крестьянин и тинейджер» есть персонаж, который считает, что основа нынешней цивилизации – это телевидение, и когда цивилизация рухнет, ТВ будет запрещено. Телевидение – это субъект манипуляции. Не потом,у что человек садится в кадр, ему что-то сказали и он начинает всех зомбировать, а потому, что субъект этого хочет. Он воспринимает телевизор как некую особую рамку, когда слова из экрана значат больше, чем то, что говорит сосед. Человек, который что-то произносит на телеэкране, имеет значение для аудитории значительно больше. Люди думают, что человек в телевизоре может их учить, ведь они этого хотят.

«Я не говорил бы, что сейчас больше информации, чем было раньше»

Однажды я написал фельетон в московскую газету, где вспомнил, что первым человеком, который описал сущность телевидения, был Федор Достоевский. У него есть рассказ «Крокодил, или Пассаж в Пассаже». Там рассказывается о том, как в Пассаж привезли крокодила, чтобы показать петербургской публике. Рептилия проглотила местного чиновника – и тот стал жить внутри крокодила и вещать из него. Этого маленького человека все начали внимательно слушать, потому что он вещает из пасти крокодила. По этой причине он уже рассуждает, что может обучать народ, что он мог бы стать министром иностранных дел иностранного государства. Его слушают только потому, что он вещает из пасти.

О современном информационном мире

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Я не говорил бы, что сейчас больше информации, чем было раньше. У людей, которые жили сто лет назад, на полках стоял энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Люди, которые регулярно к нему обращались, говорят на особом языке, обладающие особой способностью перерабатывать информацию. Главное – не то, сколько информации, а в умении ею пользоваться и вовремя ее находить, когда она нужна. И не то, когда на тебя сваливается гора с мусоровоза, ты видишь куклу с одной ногой и забираешь ее себе.

Информации всегда было много, но существовала пауза в восприятии. Сейчас, если вы не были на острове Бали, то можете туда прилететь за несколько часов. Можно еще посмотреть какую-то передачу о нем. Раньше, чтобы узнать об этом острове, нужно было искать воспоминания и описания путешественников, а они должны были доплыть туда, пожить несколько месяцев. Информация была совершенно иного качества.

Человек, который переплывает океан на парусном судне, и человек, который облетает его за несколько часов, совершенно иначе воспринимают мир, себя и всю информацию. Человек, который плывет на корабле месяц, он в это время либо бухает, либо наблюдает океан, узнает людей и так далее. Он за это время получает массу информации, не воспринимая ее как информацию, он просто живет. Мы за это время что-то теряем, а что-то обретаем. У нас нет преимуществ перед людьми того мира – у нас есть больше удобств в обиходе. Мы чище, мы лучше пахнем, у них была более качественная еда, но она могла испортиться.

Об интернете и социальных сетях

Как феномен интернет существовал всегда, но он иначе назывался и функционировал. Есть такое замечательное слово – «молва». Молва — это то, о чем все говорят. Это то, что на улице, в газете, в куплете, это сплетня, информация, срочное сообщение, байка. Это то, что люди обсуждают всеми возможными способами и вбрасывают свое в это обсуждение. Человеческая молва может быть ложью, правдой, ценной или бессмысленной. Она шире культуры, она инструментально сейчас сфокусировалась в социальных сетях.

«Все то, что не требует сопротивления, дается само собой, одним нажатием кнопки, теряет свою ценность»

Что такое интернет? Это непроверенная, разноликая, разнокачественная информация и коммуникация человечества. «Википедия»может врать, а может не врать. В сущностном отношении этот мир не меняется. Это хорошо, что человечество держится одинаковых оснований, просто меняя инструментарий. Плохо то, что вы можете сейчас сидеть здесь и достигнуть такой информации, ради которой раньше приходилось бы вам идти, ехать, спрашивать, добиваться, а это жизнь. Вы попутно узнаете мир, видите прикрасы, с кем-то встречаетесь, знакомитесь, а когда мы концентрируемся в гаджете – это выжимка. Все то, что не требует сопротивления, дается само собой, одним нажатием кнопки, теряет свою ценность.

О своей работе на телеканале «Глас» и просветительской миссии СМИ

«Глас» смотрят люди, которым не хватает культурного канала, которые не хотят слушать все время о политике, им надоела реклама, они не очень любят спорт. Они хотят слушать о важных вещах – начиная от реформы ЖКХ и заканчивая какими-то историческими темами. Преимущество аудитории телеканала «Глас» в том, что она постоянная и медленно нарастает. В моей передаче мы говорим, например, о том, нужны ли молодежи кумиры, о физических наказаниях в семье, об абортах, о проблемах авиации и многом другом. В первую очередь, у нас на канале просветительская функция.

Для меня образцом является политика ВВС. У них подавляющее большинство программ – просветительские. Это то, что нужно в первую очередь. Просветительская передача – это передача о жизни, не о том, сколько стоит бутерброд в буфете Рады или кто кого привлек к суду, что не имеет никакого значения. Сейчас важны вести с фронта, новости о тарифах, информация о погоде. Но главными темами дня это быть не может, а вот состояние флоры или фауны в Африке – может и должно быть, вот только нет таких передач.

Об общественном вещании Украины