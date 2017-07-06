Американцы запустили сайт, отслеживающий российский пропагандистский контент

Американский неправительственный центр «Альянс по защите демократии» запустил сайт Hamilton 68, призванный отслеживать российскую пропаганду, в частности, сообщения российских СМИ (например, телеканала RT (ранее – Russia Today и информагентства Sputnik). Об этом сообщается на сайте организации.
"Информационная площадка Hamilton 68 предлагает взглянуть на усилия по распространению пропаганды и дезинформации в сети со стороны России", – говорят «Альянсе по защите демократии».
Название проекта связано с именем одного из «отцов-основателей» США Александром Гамильтоном и егоэссе под названием Federalist Paper 68, опубликованном в 1788 году. В нем политик писал о необходимости "защитить американский электоральный процесс от иностранного вмешательства".
Система нового сайта отслеживает контент 600 аккаунтов в Twitter, связанных с "операциями по влиянию со стороны РФ". В частности, там появляются сообщения с аккаунтов RT, Sputnik и англоязычного верифицированного аккаунта Министерства иностранных дел России.
Hamilton 68 разделен на две секции, в одной из них демонстрируется контент Twitter-аккаунтов СМИ, которые контролируются российскими властями, в другой – контент ботов и троллей, то есть публикуются темы, которые подвигают Twitter-аккаунты, связанные с так называемыми «кампаниями российского влияния», где может появляться как реальные, так и фейковые новости.
Напомним, депутаты Европарламента приравняли работу RT к действиям исламских радикалов-террористов:
Фото: ТК