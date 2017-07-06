ТЕЛЕКРИТИКА

Американцы запустили сайт, отслеживающий российский пропагандистский контент

Общество

Американский неправительственный центр «Альянс по защите демократии» запустил сайт Hamilton 68, призванный отслеживать российскую пропаганду, в частности, сообщения российских СМИ (например, телеканала RT (ранее – Russia Today и информагентства Sputnik). Об этом сообщается на сайте организации.

"Информационная площадка Hamilton 68 предлагает взглянуть на усилия по распространению пропаганды и дезинформации в сети со стороны России", – говорят «Альянсе по защите демократии».

Название проекта связано с именем одного из «отцов-основателей» США Александром Гамильтоном и егоэссе под названием Federalist Paper 68, опубликованном в 1788 году. В нем политик писал о необходимости "защитить американский электоральный процесс от иностранного вмешательства".

Общество

Заключенные Гуантанамо пожаловались на «пытки» каналом Russia Today

Система нового сайта отслеживает контент 600 аккаунтов в Twitter, связанных с "операциями по влиянию со стороны РФ". В частности, там появляются сообщения с аккаунтов RT, Sputnik и англоязычного верифицированного аккаунта Министерства иностранных дел России.

Hamilton 68 разделен на две секции, в одной из них демонстрируется контент Twitter-аккаунтов СМИ, которые контролируются российскими властями, в другой – контент ботов и троллей, то есть публикуются темы, которые подвигают Twitter-аккаунты, связанные с так называемыми «кампаниями российского влияния», где может появляться как реальные, так и фейковые новости.

Напомним, депутаты Европарламента приравняли работу RT к действиям исламских радикалов-террористов:

Фото: ТК

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Общество

Должен ли журналист согласовывать интервью

Общество

Суд отказал Роману Скрыпину в защите чести и достоинства

Популярное на Телекритике



Дуся

Какие сериалы смотрят медийщики

Культура

Любомир Левицкий утвержден режиссером голливудского триллера

Дуся

Экс-судья «Х-Фактора» Сергей Соседов: «Украина ведет себя по-хамски»

Общество

Должен ли журналист согласовывать интервью