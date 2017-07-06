Американцы запустили сайт, отслеживающий российский пропагандистский контент

Американский неправительственный центр «Альянс по защите демократии» запустил сайт Hamilton 68, призванный отслеживать российскую пропаганду, в частности, сообщения российских СМИ (например, телеканала RT (ранее – Russia Today и информагентства Sputnik). Об этом сообщается на сайте организации.

"Информационная площадка Hamilton 68 предлагает взглянуть на усилия по распространению пропаганды и дезинформации в сети со стороны России", – говорят «Альянсе по защите демократии».

Название проекта связано с именем одного из «отцов-основателей» США Александром Гамильтоном и егоэссе под названием Federalist Paper 68, опубликованном в 1788 году. В нем политик писал о необходимости "защитить американский электоральный процесс от иностранного вмешательства".