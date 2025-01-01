Американский канал рассказал, как Facebook невольно помог вторжению РФ в Украину

Некоторые российские пользователи Facebook использовали технические возможности соцсети в информационной войне с украинцами во время вторжения России в Украину. Как сообщает «Голос Америки», об этом говорилось в сюжете американского телеканала MSNBC «Как Facebook помог российскому вторжению в Украину».

"Российские оперативники информационной войны использовали удивительно успешную технологию, чтобы убрать украинские голоса с Facebook, и лишить россиян конкуренции в информационном пространстве во время вторжения в соседнее государство", – сказала ведущая канала, ссылаясь на информацию издания The Daily Beast.

Технология заключалась в том, что российские пользователи находили в соцсети украинских активистов, защищавших позицию Украины в российско-украинском конфликте, переходили на сообщения в Facebook этих лиц и нажимали «пожаловаться на сообщение». Каким бы ни было это сообщение, фото или другой контент, они утверждали, что это порнография или другая категория сообщений, которые Facebook должен устранять.

В сюжете отмечалось, что при государственной поддержке РФ такие жалобы направлялись сотни раз против каждого из сообщений украинских активистов, что приводило к запрету их доступа к ресурсу."Таким образом, Facebook помогал российскому правительству заглушить оппозиционные к России голоса в то время, как она проводила вторжение", – подытоживалось в сюжете.

По словам экс-заместителя помощника госсекретаря США по стратегическим цифровым технологиям Мойры Уэйлан, это является 100%-ной правдой. "Многие из нас в Государственном департаменте пытались помочь коллегам в Украине, Грузии и других местах. Facebook просто не отвечал", – написала она в своем Twitter, комментируя сюжет MSNBC.

Фото: Flickr.com / Anthony Quintano