Аллан Чумак – первый советский влогер

На экране мужчина с внешностью советского инженера водит руками и сопит. Он один в кадре, на носу огромные очки, одевается он то в поло, то в клетчатые рубашки с коротким рукавом, а зимой – в свитеры. Он «заряжает» воду, кремы и мази, которые раскладывают перед экранами телезрители. Это было в прошлом, а 10 октября этот человек, Аллан Чумак, умер.
Надо сказать, что в конце 80-х годов советские люди удивительным образом начали болеть. Возможно, «сломалась» государственная медицина умирающей страны, а может, катастрофа на ЧАЭС возмутила в гражданах СССР ген болезни. Иногда кажется, что советские люди болели вместе с Родиной, как дети заражаются тифом от матери.
Одновременно с нарастающим хаосом жизни общественной период перестройки ознаменовался раскрепощением телевидения. На экране после череды похорон поубавилось политики, вместо нее появился развлекательный контент настолько долгоиграющей силы, что до сих пор нас веселит. Конечно, это не могло не привести к образованию мировоззренческого свища у советских людей.
В этот свищ и поместились экстрасенсы со своим форматом в противовес контенту ЦК КПСС.
Кубик магии
Ясно, что эти ребята чуть ли не первыми в СССР открыли важность телевидения в деле промывки мозгов. Вряд ли эти шарлатаны читали книги по маркетингу, но с технологиями манипулирования человеком и массами людей они были знакомы. Если Анатолий Кашпировский – врач-психотерапевт, то Аллан Чумак – профессиональный телевизионщик, которому удалось реализовать абсолютно авантюрный проект, используя соответствующую телевизионную технологию.
Известно, что «дар целительства» Чумак открыл в себе, работая над разоблачением шарлатанов. Внезапно возникшие голоса убедили журналиста в том, что существует параллельный нашему мир паранормальных явлений, которые пока что не изучены, однауко прорываются в нашу повседневность. Это распространенное магическое представление о реальности, и такие мысли вполне закономерны. Первыми религиозными опытами человека были магия, тотемизм, анимизм, они же – наиболее живучи в нашем сознании.
Аллан Чумак изучал истории шарлатанств и, само собой, видел магию в своей профессии. Достаточно было произойти первым тектоническим сдвигам в советской идеологии, как примитивная мистика выплеснулась из коллективного народного бессознательного.
Епископ среди шарлатанов
Если на телевидении Аллану Чумаку приходилось конкурировать с такими же «целителями», как он сам, то за ослабевшие умы советских граждан ему приходилось конкурировать с Церковью. Тогдашняя РПЦ понемногу выходила из-под контроля спецслужб и, как и телевидение, искала новых потребителей своих услуг. Возросшая конкуренция за души людей, и в первую очередь интеллигенции, – примета последних лет СССР. В практике Чумака есть что-то и от православного обычая. Его пассы руками часто напоминают священнические движения во время литургии, а неслышное бормотание над чашей (банкой воды) – не что иное, как претворение Святых Даров.
Как православный верующий не может объяснить, каким материальным образом вино и хлеб превращаются в кровь и плоть Бога, так и советский телезритель не задумывался о чудесах Чумака. Великая вещь – вера. На местах захоронения святых мы видим крестики, иконки и предметы одежды, быта. Эти вещи тоже «заряжаются положительной энергией».
В одном из поздних своих шоу Аллан Чумак заявляет буквально следующее: «Вы сами захотели, чтобы я поселился в вашем доме, но я не буду вам надоедать, а буду появляться лишь тогда, когда вы этого захотите». Это переиначенные слова Иисуса Христа: «Я с вами во все дни до скончания века».
Нью-эйдж советских пустошей
В определенном смысле Аллан Чумак убегал от тоталитарного давления марксизма-ленинизма. В разных направлениях бежали от него советские интеллигенты: за границу, в алкоголь или приспособленчество. Советский нью-эйдж, стоящий на учениях Рериха, Блаватской и «Розе Мира» Андреева, был доступен героям Мамлеева, но не простым людям с нереализованными мистическими потребностями.
Аллан Чумак, недавно умерший во Всемирный день психического здоровья, смог открыть калитку в эту нирвану миллионам советских недотыкомок. Одуревший от дефицита «индивидуального духовного», бывший журналист сообщает своей аудитории простые вещи об индивидуальных эмоциях, о простых потребностях человека вне коллектива. Не зря «сеансы» Чумака отличались интимностью и тишиной, то есть пустотой – в нее хорошо умещалось болезненное, проблемное. Удивительно, но смешной человек в очках заставлял зрителя думать о себе, это были массовые сеансы самоанализа.
Вряд ли Чумак смог заработать на своем даре – попытки продавать газировку под своим брендом провалились, так как в сознании зрителей существовало представление о «святой воде», которая свята одинаково везде, а в Крещение – даже в водопроводе.
Тайное оружие СССР
Несомненно, Аллан Чумак – герой контркультурный, в своей жизни побывавший самой популярной медийной персоной. И это стопроцентный оригинальный советский продукт, в отличие от автомата Калашникова. Образ инженера с маленькой зарплатой, тайная технология кагэбэшных шарашек на службе человека.
Идем дальше – теория струн, торсионные поля, барабашки. Так тонула Империя, так спасались тонущие души в заряженной Чумаком воде. Однако, находясь в одной обойме с болгарской бабушкой Вангой, которая обрела бессмертие в современных восточнославянских языках в виде мема «вангую», Аллан Чумак кажется самым безвредным чудаком, необходимым в свою эпоху, как затяжка курильщику. Он не был экзотичен, как «ассирийская принцесса» Джуна, и не тоталитарен, как Анатолий Кашпировский. Одним словом, Чумак достоин статьи в «Энциклопедии глупости» – важнейшей ненаписанной книги о нашей новейшей истории.