Аллан Чумак – первый советский влогер

Надо сказать, что в конце 80-х годов советские люди удивительным образом начали болеть. Возможно, «сломалась» государственная медицина умирающей страны, а может, катастрофа на ЧАЭС возмутила в гражданах СССР ген болезни. Иногда кажется, что советские люди болели вместе с Родиной, как дети заражаются тифом от матери.

Одновременно с нарастающим хаосом жизни общественной период перестройки ознаменовался раскрепощением телевидения. На экране после череды похорон поубавилось политики, вместо нее появился развлекательный контент настолько долгоиграющей силы, что до сих пор нас веселит. Конечно, это не могло не привести к образованию мировоззренческого свища у советских людей.

В этот свищ и поместились экстрасенсы со своим форматом в противовес контенту ЦК КПСС.