ТЕЛЕКРИТИКА

Алла Мазур получила награду от Анджелины Джоли

Общество

В Киеве состоялось награждение Mon Guerlain Inspiration Awards - пять лучших женщин Украины. Алла Мазур, автор и ведущая «ТСН.Тиждень» на «1+1», получила награду в номинации «Media» за влиятельность и вдохновение миллионов украинцев менять мир к лучшему.


Вместе с Аллой Мазур награду получили Катя Царик, Лиза Юрушева, Даша Шаповалова и Ольга Кудиненко. Каждая из них, наряду с известной гуманисткой и амбассадором аромата Mon Guerlain Анджелиной Джоли, олицетворяет силу, талант, трудолюбие и любовь к ближнему.

«Когда рассказываешь о безработице, кризисе, безумных тарифах и борьбе с коррупцией, то и не ждешь, что вдруг в твоем расписании появится запись "Анджелинa Джоли. Фотосессия", – делится своими эмоциями Алла Мазур. – Неожиданная, но захватывающая возможность прикоснуться к миру моды – и одновременно присоединиться к достойной компании. Женщин, каждая из которых по-своему меняет мир к лучшему».

В составе жюри были представители глянца Marie Claire и бренда Guerlain, они и выбрали самых влиятельных женщин современной Украины, которых отметили наградой Mon Guerlain Inspiration Awards в сферах: Media, FilmMaking, Business, Fashion, Charity.

Во время фотосессии ведущая дала развернутое интервью журналу Marie Claire, в котором рассказала, где берет силы для принятия новых вызовов, что помогает ей следить за фигурой и здоровьем и оставаться в прекрасной форме. Читайте эксклюзивное интервью по ссылке.

Фото: пресс-служба телеканала «1+1»

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