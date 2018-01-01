Александра Клименко подозревают еще и в госизмене

Служба безопасности задокументировала новые доказательства причастности экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, которого называют владельцем «Медиа Холдинга Вести Украина», к государственной измене.

Как сообщает пресс-центр ведомства, правоохранители получили дополнительные материалы о том, что во время работы министром он своими действиями сознательно наносил вред экономической и информационной безопасности, суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

На основании этих материалов Главная военная прокуратура начала еще одно уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса, касающейсягосизмены.

Напомним, в августе 2016 года ГПУ сообщала, что собрала достаточно доказательств вины Клименко. В частности, он обвиняется в участии в организованной Виктором Януковичем преступной организации, которая занималась возмещением НДС на счета фиктивных предприятий, подконтрольных экс-министру.

Фото: Facebook Александра Клименко