Аласания получил наградное оружие от Авакова для самозащиты

Бывший генеральный директор Национальной телекомпании Украины (НТКУ) Зураб Аласания получил наградное оружие от МВД для обеспечения самозащиты. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Во время управления НТКУ я получил служебную информацию о смертном приговоре, вынесенном в мой адрес отдельно двумя террористическими группировками (т.н. «ДНР» и «ЛНР»)", - написал Аласания, добавив, что этот приговор будет считаться ими "имеющим срок окончания только после его выполнения, независимо от времени".

По его словам, обвинение боевиков базируется на том, что он, в частности, вытеснил с визуального видеоряда канала «UA:Перший» изображения Георгиевской ленты как символа победы, заменив ее на мак как символ скорби и памяти; дат 1940-1945 и отметку «Великая Отечественная Война», заменив их на даты 1939-1945 и отметку «Вторая Мировая Война»; вербальную идеологему «Великая победа» на памятку «Никогда снова». По мнению боевиков, Аласания таким образомсодействовал замене этих понятий в общественном сознании.

В связи с этим тогдашний руководитель НТКУобратился в МВД с возможностью обеспечения самозащиты. "После рассмотрения обращения и признания его обоснованным МВД логично решило, что единица оружия украинского производства (пистолет Форт 17) намного дешевле страхования лица силами подразделения государственной охраны на неопределенный срок.Поскольку единственной легальной формой владения оружием в нашей стране является формат награждения им, МВД именно такой путь и выбрало", - пояснил Зураб Аласания.

Напомним, ранее стало известно, что Зураб Аласания и шеф-редактор «Левого берега» Ксения Василенко (Соня Кошкина) получили наградное оружие от министра внутренних дел Арсена Авакова.

Фото: Facebook канала «UA:Перший»