ТЕЛЕКРИТИКА

Аласания получил наградное оружие от Авакова для самозащиты

Общество

Бывший генеральный директор Национальной телекомпании Украины (НТКУ) Зураб Аласания получил наградное оружие от МВД для обеспечения самозащиты. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Во время управления НТКУ я получил служебную информацию о смертном приговоре, вынесенном в мой адрес отдельно двумя террористическими группировками (т.н. «ДНР» и «ЛНР»)", - написал Аласания, добавив, что этот приговор будет считаться ими "имеющим срок окончания только после его выполнения, независимо от времени".

По его словам, обвинение боевиков базируется на том, что он, в частности, вытеснил с визуального видеоряда канала «UA:Перший» изображения Георгиевской ленты как символа победы, заменив ее на мак как символ скорби и памяти; дат 1940-1945 и отметку «Великая Отечественная Война», заменив их на даты 1939-1945 и отметку «Вторая Мировая Война»; вербальную идеологему «Великая победа» на памятку «Никогда снова». По мнению боевиков, Аласания таким образомсодействовал замене этих понятий в общественном сознании.

В связи с этим тогдашний руководитель НТКУобратился в МВД с возможностью обеспечения самозащиты. "После рассмотрения обращения и признания его обоснованным МВД логично решило, что единица оружия украинского производства (пистолет Форт 17) намного дешевле страхования лица силами подразделения государственной охраны на неопределенный срок.Поскольку единственной легальной формой владения оружием в нашей стране является формат награждения им, МВД именно такой путь и выбрало", - пояснил Зураб Аласания.

Напомним, ранее стало известно, что Зураб Аласания и шеф-редактор «Левого берега» Ксения Василенко (Соня Кошкина) получили наградное оружие от министра внутренних дел Арсена Авакова.

Фото: Facebook канала «UA:Перший»



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