Аласания или Наливайко: каким будет общественное ТВ при каждом из них

Структуру управления и функционирования Общественного Аласания хочет построить ввертикальном и горизонтальном измерениях. В частности, он обещает осуществить эффективное реформирование существующей структуры организации в целом и структуры управления в частности. Исходя из этого, функции правления НОТУ будут распределены не по платформам вещания, а по направлениям и зонами ответственности (это австрийский и скандинавский опыт).

Предполагается, что основные усилия трех из шести членов правления будут направлены на изменение контента по направлениям: 1. Общественно-политическое вещание; 2. Развлекательное вещание; 3. Просветительское вещание. Трое других членов правления будут заниматься реформирование структуры организации: 1. Оптимизация центральной и региональной структур НОТУ; 2. Управление экономикой и финансами; 3. Правовое обеспечение реформы.