Аласания или Наливайко: каким будет общественное ТВ при каждом из них

ТВ лучше интернета, ставка на просветительское вещание и как Общественное станет узнаваемым брендом.
Наблюдательный совет НОТУ допустил к конкурсу на должность председателя правления общественного вещателя всех подавших документы. Всего кандидатов восемь.
«Телекритика» ознакомилась со стратегиями развития кандидатов на пост главы Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Предлагаем вам главные моменты из документов. Следует сразу отметить, что каждый по-своему подошел к вопросу написания стратегии – кто-то написал подробный план на 80 страниц, а кто-то ограничился общими фразами на полторы страницы.
Зураб Аласания
Структуру управления и функционирования Общественного Аласания хочет построить ввертикальном и горизонтальном измерениях. В частности, он обещает осуществить эффективное реформирование существующей структуры организации в целом и структуры управления в частности. Исходя из этого, функции правления НОТУ будут распределены не по платформам вещания, а по направлениям и зонами ответственности (это австрийский и скандинавский опыт).
Предполагается, что основные усилия трех из шести членов правления будут направлены на изменение контента по направлениям: 1. Общественно-политическое вещание; 2. Развлекательное вещание; 3. Просветительское вещание. Трое других членов правления будут заниматься реформирование структуры организации: 1. Оптимизация центральной и региональной структур НОТУ; 2. Управление экономикой и финансами; 3. Правовое обеспечение реформы.
«Аласания планирует сосредоточить производство и вещание в 8-9 филиалах региональных центров»
К общественно-политическому вещанию будут относиться форматные радио- и телевизионные, а в дальнейшем и публичные дебаты; предвыборные дебаты; социальные и политические ток-шоу; итоговые недельные программы; аналитические программы. К развлекательному вещанию будут относиться талант-шоу; музыкальные программы поп, фолк и эстрадных направлений; трансляции крупных концертов из украинских городов, а также европейских стран; спортивные программы и международные спортивные трансляции, а впоследствии и организация украинских спортивных соревнований; заказ фильмов и сериалов, а затем и их производство. К просветительскому вещанию будут относиться тематические документальные фильмы, просветительские программы, культурологические программы, образовательные, инструктивные, познавательные и обучающие проекты для взрослых и детей.
С началом первого этапа реформирования планируется запуск пилотного проекта количественного сокращения филиалов и объединение их в крупных региональных вещателей. В конечном итоге Аласания планирует сосредоточить производство и вещание общественного вещателя в 8-9 филиалах региональных центров с полноценными бюро вещателя в каждой области, а впоследствии и корпунктами в районах Украины.
Роман Выбрановский
Свою стратегию видения развития Выбрановский начинает с ответа на вопрос, почему люди должны платить за общественное вещание. Чтобы получать независимую картину, продукт, который соответствует стандартам, чтобы видеть и слышать современную культуру и разных людей.
Выбрановский предлагает создать шесть каналов вещания для разной аудитории: 1. «UA:Перший» (базовый канал, нацеленный на максимально широкую аудиторию); 2. «UA:Відкриття» (просветительский канал); 3. «Радіо UA:talk» (независимое разговорное радио); 4. «Радіо UA: відкриття» (культурно-просветительское радио); 5. «Радіо UA: молодь»; 6. Новые медиа (отдельный канал со специальной редакцией, который будет вести собственную информационную политику и аккаунты в соцсетях).
«Выбрановский отвечает на вопрос, почему люди должны платить за общественное вещание»
Юрий Дараган
Кандидат обещает "закончить ликвидацию унаследованных последствий". Привести все структуры и подразделения к требованиям НОТУ. Создать надлежащие организационные, творческие, финансовые, технические условия для текущей стабильной деятельности. Организовать центр медиаразвития, новых идей, экспериментальных творческих и технических проектов, основанных на изучении отечественного и зарубежного опыта.
Также он обещает разработать концепцию продвижения единого бренда украинского общественного вещания в телепространстве и интернете. Утвердить и внедрить обновленную концепцию вещания каждого из общенациональных каналов, единую концепцию регионального вещания, концепцию вещания национальных меньшинств. Создать надлежащие условия для производства нового качественного контента.
Александр Зырин
Своей окончательной целью реорганизации общественного вещателя кандидат видит выведение вещателей НОТУ на лидирующие места в аудиовизуальном пространстве и общественной жизни Украины. Для этого он собирается "решительно уничтожить систему обслуживания прямых коммерческих конкурентов, которая была создана и культивировалась топ-менеджерами на протяжении многих лет". Также он планирует перейти от «редакторской» системы производства к «продюссерской».
Зырин говорит о необходимости достроить в районе Сырца концертную телестудию. Это, по его словам, позволит проводить не менее 50-60 масштабных финансово привлекательных событий в год и создавать сотни часов оригинального аудиовизуального продукта.
«Зорка считает, что ТВ и радио имеют преимущество перед интернетом, который не сможет подвинуть их с пьедестала»
Александр Зорка
Кандидат планирует построить вертикально интегрированную в идеологическом, организационном, финансовом и материально-техническом обеспечении структуру вещания. Координировать ее «сверху» в некоторых принципиальных аспектах программной политики.
Зорка ожидает, что все сотрудники напишут заявления об увольнении из штата, а затем другие - о принятии их снова на работу, только на этот раз на основании подписанных контрактов.
Кроме срока действия, контракт также будет предусматривать объем работ, которые должен выполнить сотрудник. Кандидат также планирует проводить прямые трансляции общественно значимых событий в Украине и мире, телемарафоны и телемосты (в том числе, зарубежные). По его словам, основная аудитория каналов вещания – "универсальная, 18+, преимущественно мужская".
Александр Коваленко
Программа данного кандидата наименьшая по объему – лишь полторы страницы. Зато он написал, как каналу избавиться от 19 места в рейтинге и оказаться в первой тройке всего за 5 лет. Все что нужно – увеличить количество программ собственного производства и рекламировать канал во время массовых мероприятий.
Также Коваленко уверен, что в ходе массовых мероприятий необходимо вести прямые трансляции, ведь онлайн-новости более популярны, чем сюжеты в записи.
Олег Наливайко
«Наливайко обещает создать один национальный и 24 региональных ньюзрума»
Собственное производство должно стать главной составляющей эфирного наполнения каналов НОТУ. В краткосрочной перспективе это информационные и общественно-политические программы, в дальнейшем – сериалы и художественные фильмы.
Наливайко обещает, что информационное вещание общественного вещателя будет развиваться на основе мультиплатформенной стратегии. В частности, будут созданы один национальный ньюзрум и 24 региональных. В дальнейшем они будут созданы в большинстве городов Украины. К слову, Наливайко хочет обязать всех журналистов вести аккаунты в социальных сетях Facebook и Twitter, где они должны будут общаться с аудиторией.
Марек Сиерант
Не удивительно, что гражданин Польши считает, что украинский общественный вещатель должен перенять опыт польского. Он хочет, чтобы радио и ТВ были отдельными холдингами в структуре одного. Финансирование НОТУ, по его словам, будет состоять из абонентской платы, дохода от рекламы и производства фильмов, сериалов и программ.
У Общественного ТВ будет два канала. Один публицистический, на котором будет продвигаться украинская культура. Второй – свободного характера, адресованный молодежи и людям среднего возраста. В частности, там будут показывать передачи про Европу и фонды помощи, которые придут в Украину.
Также Сиерант планирует, что общественный вещатель будет производить фильмы и сериалы для своего эфира, а в будущем и продавать их. Также кандидат обещает в случае победы привлечь для работы над созданием Общественного телевидения менеджеров из Польши, Литвы и Украины.