Активистка, показавшая грудь Порошенко и Лукашенко, использовала фальшивую пресс-карту «Деловой столицы»

Сегодня, 21 июля, в Администрации президента во время подписания документов президентами Украины и Беларуси Петром Порошенко и Александром Лукашенко активистка Femen оголила грудь, выкрикивая: "Жыве Беларусь!". Об этом в своем Facebook сообщил журналист Игорь Соловей.

Позже издательская группа «Картель», в которую входит издание «Деловая столица», заявила, что инцидент произошел с использованием фальшивого удостоверения ДС, благодаря которому активистка получила аккредитацию на мероприятие в Администрации президента.

"Удостоверение данной особе никогда не выдавалось и удостоверение под этим номером принадлежит нашему штатному сотруднику. Кроме того, удостоверения нашей издательской группы имеют другой вид – они являются пластиковыми, а не ламинированными", – сказали в издательстве. Там также уточнили, что удостоверение под номером 090 было выдано заместителю главного редактора изданий «Деловая столица» и «Власть денег» Ольге Сантарович.