Активисты разблокировали NewsOne, но не расходятся

Активисты разобрали мешки с песком, которыми был заблокирован центральный въезд в здание телеканала NewsOne. Но все еще не покидают места протеста.

Корреспонденту канала один из активистов пояснил, что такое решение принято после заседания Нацсовета по телевидению и радиовещанию, где также присутствовал замглавы МВД Вадим Троян.

"Мы вместе с ними дискутировали с руководителем NewsOne и с господином Головановым (исполнительный продюсер Василий Голованов. – ТК). Они четко дали понять, что каналу нужно изменить информационную политику. Мы с пониманием отнеслись к просьбе министра Авакова и главы Нацсовета, что нужно немного переформатировать акцию, чтобы люди все-таки могли проехать", – рассказал он, добавив, что протестующие решили создать блокпост.