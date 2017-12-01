Активисты разблокировали NewsOne, но не расходятся

Активисты разобрали мешки с песком, которыми был заблокирован центральный въезд в здание телеканала NewsOne. Но все еще не покидают места протеста.
Корреспонденту канала один из активистов пояснил, что такое решение принято после заседания Нацсовета по телевидению и радиовещанию, где также присутствовал замглавы МВД Вадим Троян.
"Мы вместе с ними дискутировали с руководителем NewsOne и с господином Головановым (исполнительный продюсер Василий Голованов. – ТК). Они четко дали понять, что каналу нужно изменить информационную политику. Мы с пониманием отнеслись к просьбе министра Авакова и главы Нацсовета, что нужно немного переформатировать акцию, чтобы люди все-таки могли проехать", – рассказал он, добавив, что протестующие решили создать блокпост.
На заседании Нацсовета его члены подчеркнули, что блокирование работы медиа и любые другие препятствия деятельности законопослушных СМИ в Украине являются недопустимыми. Но в то же время в условиях информационной агрессии, оккупации территорий страны и вооруженной борьбы за независимость СМИ должны быть более ответственными, а регулятор – иметь эффективные механизмы реагирования на вызовы, возникающие в медиасфере.
"Для того чтобы действия регуляторного органа были адекватны современным угрозам, полномочия Нацсовета должны быть усилены. Это позволит оперативно регулировать информационное пространство и не допускать никаких безнаказанных заявлений или любой информационной политики, отрицающей территориальную целостность Украины или подвергающей сомнению такие события, как Революция достоинства", – считают члены регулятора.
В свою очередь вчера вечером NewsOne распространил официальное заявление о происходящем: "Сейчас вокруг телеканала разворачивается недопустимая в демократическом обществе ситуация, когда на журналистов, руководство и владельца канала осуществляется открытое давление и создаются физические препятствия осуществлению законной журналистской деятельности". Также на NewsOne говорят об опасности для жизни и здоровья журналистов.
Напомним, активисты начали блокирование телеканала 3 декабря, перекрыв подъезды к нему сетками, колючей проволокой и мешками с песком. Причина таких действий – несогласие с информполитикой NewsOne.
Фото: pravda.com.ua