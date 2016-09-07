Активисты продолжают блокировать канал NewsOne

Причиной блокировки телеканала радикалы называют несогласием с политикой NewsOne. Кроме того, они требуют от владельца канала, народного депутата Евгения Мураева извинений перед героями Небесной Сотни. В одном из эфиров ток-шоу «Украинский формат» нардеп назвал Евромайдан государственным переворотом.

Сам же Мураев акцию называет прямым препятствованием работе журналистов. "Если события зимы 2014 года были действительно Революцией достоинства, о чем всю неделю распинаются возмущенные моим выступлением политики и «активисты», то пора бы его найти. Или уже перестать так нервничать и признать очевидное: мы оказались в несвободной стране, у которой при нынешнем положении дел нет перспектив стать чем-то лучшим", – написал он в своем Facebook.

О сложившейся ситуации NewsOne намерен сообщить еврокомиссарам, Госдепартаменту США, иностранному дипломатическому корпусу в Украине и другим инстанциям, "чьими руками все происходящее в стране было создано". "У меня есть информация о том, что блокаду организовали люди Корчинского, получившие от представителей Администрации президента соответствующую оплату. На Банковой очень не нравится, что прямоэфирный канал показывает объективные новости о происходящем в стране и дает высказаться всем сторонам. Особенно не нравится им то, что высказываются сторонники отставки президента", – отметил Евгений Мураев.

Фото: ukrinform.ru