Агрессивную теннисистку защищают от нападок и карикатур

Финал на US Open наделал много шума. Звёзды, среди которых индийская актриса Приянка Чопра, мать певицы Бейонсе Тина Ноулз, Софи Тернер и многие другие, выразили слова поддержи Серене, некоторые даже назвали ее величайшей теннисисткой всех времён. И, казалось бы, вполне заслуженно — за свою карьеру 36-летняя Уильямс успела получить статус четырехкратной олимпийской чемпионки и обладательницы «Золотого шлема».

Однако последняя игра спортсменки показала ее не с лучшей стороны. Во втором сете Серена начала конфликтовать с судьёй Рамосом, который вынес ей предупреждение за подсказки со стороны тренера. Уильямс была возмущена, отрицая какие-либо намёки на помощь от своего тренера Патрика Муратоглу. Далее, проиграв в очередном гейме, Уильямс сломала свою ракетку, после чего получила ещё одно предупреждение, ставшее штрафным очком.

То, что произошло далее и повлекло за собой все пересуды. Серена сказала судье, что она «мать» и «никогда не жульничала».

«Он [тренер] мне не подсказывал. Не подсказывал. Вы должны объявить, что этого не было. Я не жульничаю. Вы должны передо мной извиниться,— в слезах кричала спортсменка. — Я никогда в своей жизни не жульничала. У меня дочь есть, и я всегда честна. Я никогда не нарушала правил. Вы обязаны передо мной извиниться».

Как бы то ни было, победу со счётом 6:4 в игре одержала соперница Уильямс — Наоми Осаке. Сама же американка получила штраф в размере $17 тыс. за оскорбление судьи, сломанную ракетку и подсказки тренера, которые все же учли.

Вскоре после этого австралийский художник Марк Найт изобразил американку в карикатуре — на рисунке Уильямс плачет и прыгает на своей ракетке как маленький капризный ребёнок. Рядом с ее ногами расположилась соска.