Агрессивную теннисистку защищают от нападок и карикатур

Американская теннисистка Серена Уильямс, закатившая истерику на корте во время игры с Наоми Осаке в финале одного из турниров Большого шлема, вызвала шквал негодования в мировой прессе и в соцсетях. Но когда карикатура на спортсменку появилась в журнале Herald Sun, поклонники звезды и правозащитники назвали это проявлением расизма.
Финал на US Open наделал много шума. Звёзды, среди которых индийская актриса Приянка Чопра, мать певицы Бейонсе Тина Ноулз, Софи Тернер и многие другие, выразили слова поддержи Серене, некоторые даже назвали ее величайшей теннисисткой всех времён. И, казалось бы, вполне заслуженно — за свою карьеру 36-летняя Уильямс успела получить статус четырехкратной олимпийской чемпионки и обладательницы «Золотого шлема».
Однако последняя игра спортсменки показала ее не с лучшей стороны. Во втором сете Серена начала конфликтовать с судьёй Рамосом, который вынес ей предупреждение за подсказки со стороны тренера. Уильямс была возмущена, отрицая какие-либо намёки на помощь от своего тренера Патрика Муратоглу. Далее, проиграв в очередном гейме, Уильямс сломала свою ракетку, после чего получила ещё одно предупреждение, ставшее штрафным очком.
То, что произошло далее и повлекло за собой все пересуды. Серена сказала судье, что она «мать» и «никогда не жульничала».
«Он [тренер] мне не подсказывал. Не подсказывал. Вы должны объявить, что этого не было. Я не жульничаю. Вы должны передо мной извиниться,— в слезах кричала спортсменка. — Я никогда в своей жизни не жульничала. У меня дочь есть, и я всегда честна. Я никогда не нарушала правил. Вы обязаны передо мной извиниться».
Как бы то ни было, победу со счётом 6:4 в игре одержала соперница Уильямс — Наоми Осаке. Сама же американка получила штраф в размере $17 тыс. за оскорбление судьи, сломанную ракетку и подсказки тренера, которые все же учли.
Вскоре после этого австралийский художник Марк Найт изобразил американку в карикатуре — на рисунке Уильямс плачет и прыгает на своей ракетке как маленький капризный ребёнок. Рядом с ее ногами расположилась соска.
Такого же мнения придерживаются и коллеги Найта. Так, редактор The Herald Sun заявил, что художник "вполне справедливо высмеял поведение легенды тенниса" и "может рассчитывать на полную поддержку" со стороны издания.
Напомним, в 2017 году Уильямс стала матерью, родив девочку Алексис Олимпию. Супруг артистки — бизнесмен Алексис Оганян.
Фото: Getty Images