Агентство Magnum Photos выбрало лучшие снимки года

Международное фотоагентство, цель которого - распространение репортажных снимков в печати, Magnum Photos опубликовало подборку фотографий из снимков, сделанных фотожурналистами агентства в течение года, сообщает Bird In Flight.

"В современном мире необходимость записывать и интерпретировать события важна как никогда — фотографы Magnum c этим справляются и продолжают пополнять наш архив, появившийся еще в 1947 году. Их работы позволяют всем нам понять и стать свидетелями событий, происходящих в этом сумасшедшем мире, в котором все мы с вами живем", - отметил президент фотоагентства, британский фотограф Мартин Парр, который составлял подборку.

В числе лучших - снимок уличного торговца в Лондоне, сделанный российским фотографом Георгием Пинхасовым; фотография протестов во французском лагере для беженцев, снятая Жеромом Сессиньи, который также долгое время освещал события в Украине; фото иранского фотографа Аббаса, запечатлевшее реакцию болельщиков сборной Франции на гол в ворота их команды во время финала чемпионата Европы по футболу.

Кроме того, в подборку попали фотография, сделанная во время кубинской свадьбы, Карла де Кейзера и снимок Ричарда Келвера, запечатлевший рукопожатие госсекретаря США Джона Керри и верховного муфтия Египта Шауки Ибрагим Абдель-Карима.

Всего в итоговую подборку вошли 48 фотографий. Ознакомиться с ними можно здесь.