Агенты ФБР не участвуют в расследовании убийства Павла Шеремета

Агенты Федерального бюро расследований США не привлечены к делу по раскрытию убийства журналиста Павла Шеремета.

Как сообщает УНИАН, об этом сказал журналистам министр внутренних дел Арсен Аваковпосле торжественного вручения сертификатов и ключей от квартир 58 семьям военнослужащих и ветеранов Национальной гвардии.

Так, главе МВД был задан вопрос о том, работают ли представители ФБР в Украине по делу об убийстве журналиста. "Такие представители не работают. И, как я уже говорил несколько недель назад, следующей новостью о расследовании дела Шеремета будет информация о его раскрытии. Никаких других новостей по этому вопросу мы не даем", - подчеркнул Аваков.

Напомним, в конце ноября и.о. главы Нацполиции Вадим Троян сообщал, что в Украину прибыли эксперты ФБР США, чтобы передать украинскому следствию свои заключения исследования видеомониторинга. По его словам, это последнее исследование в деле, которое проводили американские эксперты, поскольку заключения по взрывотехническому исследованию были предоставлены раньше.

Подробнее об убийстве Павла Шеремета смотрите в сюжете программы «Секретные материалы»: