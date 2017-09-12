Адвокат сообщил об ухудшении здоровья Олега Сенцова

Украинский режиссер Олег Сенцов, находясь в российских колониях, сильно похудел. Также у него начались проблемы с сердцем. Об этом «Громадському.Крим» рассказал его адвокат Дмитрий Динзе.

"За два с половиной месяца у него обострился ревматизм. Он там в холоде находился, холодные камеры, холодные автозаки, поезд, в котором он ехал, – без отопления. Ему выписали мазь согревающую. Еще у него начались проблемы с сердцем. Врач пригласил его карточки детские. Я думаю, что в ближайшее время мы эти карточки найдем, направим в колонию, и Олегу будет назначено лечение", – сказал адвокат.