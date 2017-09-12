Адвокат сообщил об ухудшении здоровья Олега Сенцова

Украинский режиссер Олег Сенцов, находясь в российских колониях, сильно похудел. Также у него начались проблемы с сердцем. Об этом «Громадському.Крим» рассказал его адвокат Дмитрий Динзе.
"За два с половиной месяца у него обострился ревматизм. Он там в холоде находился, холодные камеры, холодные автозаки, поезд, в котором он ехал, – без отопления. Ему выписали мазь согревающую. Еще у него начались проблемы с сердцем. Врач пригласил его карточки детские. Я думаю, что в ближайшее время мы эти карточки найдем, направим в колонию, и Олегу будет назначено лечение", – сказал адвокат.
По его словам, на данный момент Сенцов находится в колонии «Белый медведь» в Ямало-Ненецком автономном округе. Там к нему там не применяются притеснения и пытки.
"К Олегу там уважительное отношение, никто не ущемляет. В настоящее время, когда руководство колонии изменилось, условия хорошие. Насколько это возможно. Они придерживаются законности, соблюдают правила внутреннего распорядка. Как в армии, все строго по уставу", – добавил Динзе.
Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд РФ приговорил Сенцова и активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно. Они были признаны участниками террористической группировки, якобы готовившей теракты в Крыму. В октябре 2016-го Россия официально отказала Украине в передаче режиссера.
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