Адвокат Серебренникова опроверг подлинность письма с упоминанием предложения Порошенко снять фильм в Украине

Немецкий актер Ларс Айдингер опубликовал письмо от имени российского режиссера Кирилла Серебренникова, которого ранее поместили под домашний арест по делу о хищении 68 млн руб. В немрежиссер якобы заявляет, что президент Украины Петр Порошенко предлагал ему снять «пропагандистский фильм» при финансовой поддержке властей, сообщает «Дождь».

По словам Айдингера, Серебренников – его друг, и передал ему письмо, когда находился в Германии, попросив опубликовать его в случае ареста.

"С начала уголовного дела я слышал различные спекуляции в свой адрес. Я даже получил предложение от украинского президента Петра Порошенко возглавить один из украинских театров и снять пропагандистский фильм при финансовой поддержке государства. Я благодарен за такое внимание к своей персоне, но я хочу сказать, что не уезжаю. Я – не политик. Я – режиссер. Я не хочу быть использованным в чьих-то грязных интересах", – говорится в послании российского режиссера.

Также в письме Серебренников призывает своих сторонников "не следовать радикалам, которые пытаются сделать имя" на его деле.

Вместе с тем, как сообщает ТАСС, его адвокат Дмитрий Харитонов опроверг информацию о том, что его подзащитный передавал какое-либо письмо Айдингеру, назвав ее провокацией.

"Никакого письма Кирилла Серебренникова Ларсу Айдингеру не было. Кирилл ничего ему не посылал и не просил ни о какой-либо помощи. Ни в этом, ни в прошлом году. Мы воспринимаем это как провокацию", – сказал агентству перед началом заседания Мосгорсуда, на котором рассматривалась апелляционная жалоба на домашний арест режиссера.

Фото: Flickr.com / Sasha Kargaltsev