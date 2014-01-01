Текст дня: Алена Притула – главное не то, журналистом какой страны был Павел Шеремет

Алена Притула опубликовала колонку в ответ на публикацию журналиста и блогера Андрея Лаврика на сайте texty.org.ua под названием «Міфологізація Павла Шеремета. «Білоруський журналіст» із 17-річним стажем роботи на російські телеканали». В этом тексте Лаврик подчеркивает, что Павла Шеремета называют украинским журналистом белорусского происхождения, несмотря на то что из 22 лет карьеры в медиа он проработал в Беларуси три года, в Украине – два года, а в остальное время он работал в российских СМИ.

В своем ответе «Мифология Павла Шеремета. Автор – не Лаврик» Алена Притула указала на фактологические ошибки в тексте Андрея Лаврика. В частности, по словам Притулы, Павел Шеремет стал оппозиционным журналистом в Беларуси еще до отъезда в Россию и он никогда публично не говорил, что знает об обстоятельствах смерти своего коллеги и друга Дмитрия Завадского. Также в колонке описаны обстоятельства ухода Павла Шеремета из российских СМИ в 2014 году и его работа в Украине.

"Да, он долго работал на российском ТВ, в издательстве «Коммерсант». Он честно об этом писал, говорил, рассказывал о работе на ОРТ а-ля Доренко, о своем уроке жизни – нельзя делать то, за что тебе стыдно. Ушел с канала, кстати, после своей статьи в «Ведомостях» о том, что Россия Путина становится похожей на Беларусь Лукашенко", – пишет Алена Притула.

Напоследок она уточнила, что не понимает дискуссии на тему того, к какой стране причислять заслуги Павла Шеремета как журналиста: "О чем вообще этот текст? О том, что убийство журналиста, который долгое время работал в других странах, не нуждается в тщательном расследовании? Типа, не страшно, что его убили? Мне страшно".

Андрей Лаврик у себя в Facebook ответил Алене Притуле цитатой из своего текста: "Часть украинской так называемой медиатусовки сейчас сознательно или бессознательно делает из убитого год назад журналиста Павла Шеремета сакральную жертву. Я не был знаком с погибшим лично, но, если верить тому, что о нем слышал, и предположить существование лучших миров, то вряд ли Павел сейчас одобряет бурную деятельность своих коллег".