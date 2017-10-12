3 самых громких самоубийства в прямом эфире

На войне Праляк возглавлял в 1993-1994 гг. Хорватский совет обороны, а значит, не мог не знать о массовых убийствах боснийских мусульман хорватскими ополченцами. Генерал, понятное дело, все отрицал и не признал себя виновным ни по одному из пунктов обвинения, но все-таки был осужден в 2013 году на 20 лет за преступления против человечности и нарушение законов ведения войны.

Вчера Международный трибунал по бывшей Югославии в очередной раз оставил приговор Праляку без изменений. После оглашения приговора генерал сказал: "Я не военный преступник. Я с презрением отвергаю приговор" – и влил себе в рот какую-то жидкость. Адвокату он объяснил, что принял яд. Подоспевшая на место скорая не помогла, и генерал умер в больнице. По мнению журналистов, яд ему передал кто-то из адвокатов или родственников.

Мнения по поводу самоубийства военного преступника разошлись. Недоброжелатели вспоминают Геринга, покончившего собой в камере во время Нюрнбергского процесса. Более впечатлительные пользователи соцсетей, вдохновленные мужественным жестом Праляка, – Юкио Мисиму. Но нельзя не оценить тот факт, что кинорежиссеру Слободану Праляку удалось максимально зрелищно и эффектно осуществить постановку собственной смерти.