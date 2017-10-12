3 самых громких самоубийства в прямом эфире

Все мы так привыкли к смерти в прямом эфире, когда смотрим телевизионные выпуски новостей, что почти не обратили внимания на самоубийство генерала Слободана Праляка – обвиняемый в военных преступлениях хорват принял яд прямо во время заседания Международного трибунала в Гааге.
Казни пленников ИГИЛ, записанные на видео, суициды во время трансляции в социальные сети, автокатастрофы со смертельным исходом, снятые на регистратор, – с тех пор, как весь мир увидел кадры убийства Джона Кеннеди, медиа заворожены темой смерти. А социальные сети, для которых практически нет внешней цензуры (тем более – внутренней), дают возможность умереть онлайн каждому, кто имеет смартфон и такое желание. Но самоубийство перед камерами фигуры такого масштаба, как генерал Праляк – случай не частый. «Телекритика» смогла припомнить всего лишь три подобных инцидента.
Осторожно! Видеоролики содержат сцены, не предназначенные для просмотра лицами, не достигшими 16 лет.
Генерал Праляк был фигурой противоречивой, но безусловно яркой. До того как вступить добровольцем в Вооруженные силы Хорватии и сделать головокружительную карьеру в армии (хотя стоит вспомнить, что его отец, Мирко Праляк, служил в югославской госбезопасности), генерал получил инженерное образование, преподавал философию, сценическое искусство и социологию, руководил несколькими театрами, а также работал в кино и на ТВ. В частности, снял два документальных фильма – «Санджак» и «Табак» (оба 1990), художественный полный метр «Возвращение Катерины Кожул» (1989) – драму о злоключениях молодой хорватки в послевоенной Европе, и телефильм 1979 года «Угорь отправляется в Саргассово море» по сценарию соавтора Кустурицы Абдулы Сидрана.
В нулевых стал миллионером, основав очень успешную девелоперскую компанию – что, в общем-то, несложно для застройщика в разбомбленной стране.
На войне Праляк возглавлял в 1993-1994 гг. Хорватский совет обороны, а значит, не мог не знать о массовых убийствах боснийских мусульман хорватскими ополченцами. Генерал, понятное дело, все отрицал и не признал себя виновным ни по одному из пунктов обвинения, но все-таки был осужден в 2013 году на 20 лет за преступления против человечности и нарушение законов ведения войны.
Вчера Международный трибунал по бывшей Югославии в очередной раз оставил приговор Праляку без изменений. После оглашения приговора генерал сказал: "Я не военный преступник. Я с презрением отвергаю приговор" – и влил себе в рот какую-то жидкость. Адвокату он объяснил, что принял яд. Подоспевшая на место скорая не помогла, и генерал умер в больнице. По мнению журналистов, яд ему передал кто-то из адвокатов или родственников.
Мнения по поводу самоубийства военного преступника разошлись. Недоброжелатели вспоминают Геринга, покончившего собой в камере во время Нюрнбергского процесса. Более впечатлительные пользователи соцсетей, вдохновленные мужественным жестом Праляка, – Юкио Мисиму. Но нельзя не оценить тот факт, что кинорежиссеру Слободану Праляку удалось максимально зрелищно и эффектно осуществить постановку собственной смерти.
Хорватский генерал был не первым политиком, который свел счеты с жизнью на публике. Тридцать лет назад, 22 января 1987 года, казначей штата Пенсильвания Роберт Бадд Дуайер, которому светило 55 лет по обвинению в коррупции, созвал пресс-конференцию, на которой обещал огласить новые факты своего дела. Дело и правда было спорное. Казначей, проработавший в сенате более пятнадцати лет, считал его политическим заказом и продолжал считать себя невиновным даже после того, как прокурор предлагал ему выгодную сделку со следствием – 5 лет и признание вины во взятке в $300 тыс.
На пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире, Дуайер произнес пространную речь, в которой настаивал на своей невиновности (нет смысла цитировать – при желании текст можно найти на Википедии), а затем раздал помощникам три конверта: предсмертное письмо жене, карточку донора и письмо на имя губернатора с кандидатурой преемника на свою должность. В четвертом конверте из плотной желтой бумаги оказался револьвер.
Его последние слова были обращены к окружающими людям, которые умоляли Дуайера отдать пистолет: "Не нужно, я никому не причиню вреда". Все, что произошло дальше, можно увидеть в видеоролике, который вошел в легендарную документалку Джона Шварца «Лики смерти».
22 января шел сильный снегопад, и многие жители штата сидели дома, так что прямую трансляцию с пресс-конференции увидело огромное количество зрителей, включая школьников. За исключением сына казначея, Роба Дуайера: по его собственному признанию журналистам, за эти тридцать лет он так и не посмотрел запись самоубийства отца.
Был ли виновен казначей? Этого нам уже не узнать. Но есть мнение, что своим самоубийством Дуайер спас свою семью от разорения – на тот момент все его сбережения ушли на адвокатов. Но так как он умер, пребывая на госдолжности, то его вдова получила компенсацию от государства в размере $1,28 млн. Кстати говоря, на тот момент это было самое крупное пенсионное пособие по случаю смерти госслужащего. Что также заставляет задуматься.
А напоследок хрестоматийный случай – самоубийство Кристин Чаббак в прямом эфире 15 июля 1974 года. Перед тем как застрелиться перед объективом камеры, Кристин сказала в микрофон буквально следующее: "Поддерживая проводимую TV 40 политику, которая подразумевает демонстрацию свежей крови и кишок в прямом эфире и в полном цвете, вы станете первыми телезрителями, которые увидят попытку самоубийства в прямом эфире".
Журналисты, расследовавшие эту историю, так и не смогли сойтись во мнении, был ли поступок Кристин протестом против политики канала. По одной из версий, менеджмент буквально накануне трагедии настаивал на ужесточении сюжетов, в которых должно быть больше натурализма и, конечно же, крови. Могло ли изменение политики канала вызвать неприятие Кристин как профессионала? Вряд ли. Как журналист она занималась остросоциальными проблемами, в том числе правами бездомных и проблемами экологии, и была знаменита тем, что в прямом эфире не стеснялась задавать чиновникам самые неудобные вопросы вне зависимости от рангов.
Кроме того, тему о суицидах для своей очередной программы Чаббак предложила редактору сама. А во время сбора информации семена упали на благодатную почву. Так, местный шериф объяснил журналистке, что выстрелить себе в затылок менее болезненно, чем стреляться в висок – и гарантия результата выше. Так что самоубийство было тщательно спланировано и даже включено в сценарий программы, в который редактор удосужился заглянуть только после трагедии. Также выяснилось, что страдавшая от многолетней депрессии телеведущая канала TV 40 уже пыталась покончить собой четырьмя годами ранее. Причины, по словам ее родственников, крылись в низкой самооценке и хронических неудачах в личной жизни.
Кстати говоря, споры о том, настоящий ролик с записью того самого злосчастного эфира размещен в сети, или это фейк, не утихают до сих пор.