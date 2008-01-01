25 горячих поцелуев от «Телекритики»

В этот день однозначно не стоит сдерживать себя, расточая подарки и поздравления. Именно поэтому «Телекритика» выбрала ни много ни мало 25 прекрасных женщин, которых мы спешим сегодня похвалить и расцеловать. Кого-то в одну щеку, кого-то сразу в две. А кто-то сделал столько всего полезного и восхитительно за этот год, что мы едва сдерживались, чтобы не зацеловать совсем.
«Телекритика» желает вам оставаться такими же очаровательными и невероятными и продолжать радовать нас круглый год.
Любовь года: актрисы сериала «Школа»
Осыпать поцелуями этих прекрасных женщин, наверное, мечтает полстраны. Мы очень горды тем, что нам сегодня выпала эта возможность. Поэтому, не щадя губ, целуем Янину Андрееву
за роль мамы, о которой мечтал бы каждый. Лизу Василенко
, которая пленила наши сердца и наполнила телефоны горячими фотографиями. Карину Чернявскую
– за дебют на больших экранах. Анну Тринчер
, которая не только стала звездой «Школы»
, но и продолжила поражать нас до мурашек своими вокальными данными на песенных конкурсах. Ну и, конечно же, Ирину Кудашову
– за прекрасную театральную игру и фотографии закулисной жизни нашего любимого сериала.
Вечная красота: Оля Полякова
Хотя Оля и остепенилась в последнее время, все равно она остается нашей любимицей, пусть теперь и в другом амплуа. Главная суперблондинка страны, любящая жена, мама, певица, а с некоторого времени еще и танцовщица – в Поляковой все это сочетается довольно органично.
И даже когда Оля теряет юбку на сцене, у нее это получается так по-поляковски: с задором и харизмой. В общем, сложно устоять перед чарами такой исполнительницы. Олю целуем в обе щечки и ждем в дальнейшем интересных новостей.
Бориса Апреля мы знаем давно, еще с 2008 года, когда артист занял 3-е место на «Фабрике звезд». С тех пор прошло много времени, а с ним и участие в телепроектах и успешные гастроли в Китае. Но вскоре Борис надолго исчез. Как оказалось, к 24-летию Борис сделал себе подарок – операцию по смене пола и стал Анной Эйприл, удалив всю прошлую жизнь из соцсетей. Так родилась новая звезда – Зианджа
. Хочется расцеловать Эйприл за смелость и верность своим поклонникам, а еще за произведенный фурор на «слепых прослушиваниях» проекта «Голос країни 8»
на «1+1». Своим исполнением песни Beyonce Эйприл развернула все четыре тренерских кресла. Мы тоже были в восторге!
Достижения года: Оля Фреймут
Как стать мамой, найти новую работу и издать книгу? За год Оля Фреймут ни на минуту не прекращала удивлять нас и других своих фанатов. Поэтому мы целуем Олю в одну щеку за прекрасную малышку Евдокию, в другую – за старшую дочь Злату, которая вдохновила ведущую пойти на проект «Від пацанки до панянки» и стать самым очаровательным тренером в этом сезоне. И, конечно же, мы обнимаем Олю за ее первую детскую книгу «Кажан Жан». Так держать!
Таню (настоящее имя певицы. – Ред.) хочется обнять и приободрить. Певица уже второй раз оказывается буквально в полушаге от возможности представлять Украину на Евровидении, а это, согласитесь, бывает порою очень обидно. Мы вовсе не занижаем достоинства победителя MELOVIN, но очень хотим, чтобы ТAYANNA продолжала заниматься творчеством, а не ушла в себя.
Отдельный поцелуй дарим за настойчивость и смелость, ведь когда жюри настоятельно рекомендовало артистке сменить язык выступления, девушка решила пойти своим путем и снова представила украиноязычную песню. И это все наперекор продюсеру Алану Бадоеву. Восхищаемся!
Невообразимое разнообразие: Римма Зюбина
Зюбина умеет быть разной – что, в общем-то, неудивительно с учетом актерской профессии Риммы. Но диапазон ее перевоплощений поражает воображение. Она с одинаковой убедительностью умеет быть и смешной девчонкой, и светской красавицей, и «заробитчанкой», замученной бытом пополам с житейской неопределенностью. Именно такой Римму Зюбину знают по ролям в триумфальном «Гнезде горлицы»
и словацкой «Меже». Ее кинообраз сильной женщины, способной преодолеть любые обстоятельства – это образ Украины. Целуем вас, Римма.
Перемены года: Регина Тодоренко
Казалось, что Регина Тодоренко и проект «Орел и решка»
неразделимы. Но решение ведущей покинуть проект было твердым и непоколебимым. Но не зря! Регина Тодоренко заслужила два поцелуя несомненно. Первый – за то, что возвращается к сольной карьере и вскоре мы увидим ведущую в амплуа, о котором уже забыли с «Фабрики звезд». А второй – за то, что Регина теперь студентка Нью-Йоркской киноакадемии. Регина, мы ждем твои фильмы.
Смелость года: Ярослава Коба
С Ярославой наша «Дуся» дружит уже давно. Помимо того, что Яся не только умница и красавица, она еще как никто доводит наших депутатов до истерик. Коба может наделать шуму, появившись в Раде в коротких «деловых» шортах или довести до исступления поклонников объявлением о поиске «папика». Но это еще цветочки, недавно Ярослава выразила желание заняться сексом на трибуне
в здании Верховной рады с главой парламента. Женщина-вамп с отличным чувством юмора, крепчайшие объятия и целуем в обе щеки.
Лучшая фигура года: Руслана Писанка
Любить Руслану Писанку мы никогда не прекращали. А когда узнали, что в рамках проекта «Зважені та щасливі» ведущая потеряла 42 килограмма, наше сердце забилось вновь. Поэтому крепко целуем Руслану в одну щеку за усердную работу над собой, а во вторую – за повторную свадьбу с Игорем Исаковым, которая заставила каждого зрителя пустить слезу от радости.
Не влюбиться в Дашу было просто невозможно. Даже если фильм «Стремглав» попадет в прокат в третий раз, мы уверены, что ради того, чтобы увидеть Дашу Плахтий на широких экранах можно отдать повторно все деньги мира. За шарм, за белую шубу и за самую обаятельную улыбку целуем Дашу в обе щеки.
За режиссерскую дерзость: Марыся Никитюк
У авторского кинематографа Украины женское лицо. Так повелось со времен Киры Муратовой. И сегодня, в дни ренессанса украинского кино, совсем не случайно оказалось, что лучшие фильмы снимают женщины-режиссеры. Несмотря на то что Марыся Никитюк
только-только сняла свой первый полный метр, премьера ленты «Когда падают деревья» прошла не где-нибудь, а на Берлинском кинофестивале. А ее дебютные короткометражки – дерзкие и талантливые, разрушали все возможные табу, годами возводимые в украинском поэтическом кинематографе. Но главное – что самые главные фильмы у Марыси еще впереди.
Душа года: Маша Ефросинина
Машу Ефросинину мы любим и целуем в обе щеки за ее доброе сердце. В коллаборации с брендом Guzema Jewelry журналистка собирает средства для благотворительных целей, и вообще она – умница, красавица, спортсменка, активистка и сочетает в себе все те качества, которые так близки по духу современному человеку.
Разнообразность года: Катя Осадчая
Телеведущей Кате Осадчей нам хочется пожелать счастья и приятного материнства. Мы целуем Катю в первую очередь за то, что ей, как никому другому, так удачно удается менять образы: от остроумного интервьюера в «Светской жизни» до нежной и женственной ведущей «Голоса країни». Давайте честно, ее поддержку участников шоу сложно переоценить. Поэтому подарим Кате легкий воздушный поцелуй, чем надеемся вдохнуть в нее еще больше энтузиазма и жизненной энергии.
Влиятельная и очаровательная Алла Мазур
Буквально вчера автор и ведущая «ТСН. Тиждень» на «1+1» Алла Мазур получила награду Mon Guerlain Inspiration
в номинации Media «за влиятельность и вдохновение миллионов украинцев менять мир к лучшему». Что тут еще добавить? Ну разве что – награду вручила самой авторитетной телеведущей Украины, на минуточку, сама Анжелина Джоли. Ну и, пользуясь случаем, редакция «Телекритики» передает отдельное спасибо Алле за книгу «Незалежність очима ТСН», в которой она выступила соавтором, и за озвучку аудиогида по Национальному заповеднику «София Киевская».
Когда ваш собеседник сама Монро, надо закрыть рот и слушать. Да, это я вам, мои коллеги журналисты. Монро всегда есть что рассказать и чему научить. Ее смелости и самоиронии можно только позавидовать. Кто еще на всю страну может сказать: «Я концы не рубил»
?
Так за что мы ее хотим расцеловать? За смелость, самоиронию, мудрость, доброту и стойкий характер. Думаем, этого достаточно для крепких поцелуев.
Знай наших: Саша Самсонова
Уроженка Ужгорода, ныне проживающая в Лос-Анджелесе, Саша Самсонова сумела стать топовым фотографом и клипмейкером в США. Свою карьеру она начала в 17 лет, отсняв несколько работ для украинского Harper's Bazaar. В 2013 году Самсонова сделала бэкстейдж-фотосессию на съемках клипа Джона Ледженда All of Me с Крисси Тайген.
Летом 2015 года отсняла фотосессию с Кайли Дженнер, посвященную ее 18-летию, а также стала режиссером трех клипов группы Youthquaker. В сентябре 2015-го получила премию Mercedes-Benz Fashion Prize как лучший фотограф сезона. Знаменитая фотосессия Кайли Дженнер в пустыне тоже дело рук Самсоновой. Также Саша сняла клип Promised для Имана Шамперта с Тейаной Тейлор. Продолжать список работ Саши можно еще очень долго. Поэтому мы просто нежно целуем ее и желаем успехов.
Вдохновение года: Мария Павлюк
Крепко-крепко целуем победительницу проекта «Модель XL» Марию Павлюк. Начнем с того, что до участия в шоу у Марии не было модельного опыта. Девушка растила маленькую дочь, училась в университете и не особо верила в свои силы. Теперь Мария не только победительница проекта, но и лицо коллекции дизайнера Андре Тана
для женщин с пышными формами «A.Tan +».
Спасибо, Мария, что поверили в себя и приняли такой, какая есть, тем самым вдохновив многих украинских женщин.
Отличная самоирония: Леся Никитюк
Начнем с того, что у Леси 1,6 миллиона подписчиков в Instagram
. Уже немало! Но, несмотря на бешеную популярность, Леся всегда остается сама собой и не тонет в блеске шоу-бизнеса. Никитюк не боится посмеяться над собой. Если вы еще не забыли, то легендарная фраза: «Галя, я в маршрутке» принадлежит именно Лесе. Это уже потом было шоу «Орел и Решка», ну и сейчас – «Хто зверху?». Леся, продолжай нас радовать. И отдельное спасибо за «секрет больших сисичек от Бориса Бурды»
.
Мисс популярность: Надя Дорофеева
Умница и красавица Надя Дорофеева очаровывает нас не только своим голосом, но и добротой. Не так давно Надя присоединилась к благотворительному проекту
Дмитрия Комарова «Чашка кофе». Суть акции в том, чтобы перечислить всего 1 доллар (стоимость одной чашки кофе) на лечение тяжелобольных детей.
Несмотря на плотный гастрольный график, певица успевает уделять время больным деткам, проведывать их в больницах и активно собирать средства на их лечение. Благодаря Дорофеевой и ее огромной фан-базе была спасена не одна жизнь.
Гордость года: Соломия Витвицкая
Ведущая ТСН Соломия Витвицкая – человек с активной гражданской позицией. Целовать ее нужно каждый день, как минимум за проект «Переможці», который призван доказать, что человек с инвалидностью – полноценный гражданин общества и имеет право на комфортные и равноправные условия жизни. «Переможці» напоминает о необходимости психологической реабилитации ветеранов, возвращающихся с войны, и развития в стране современного спортивного протезирования, а также ставит цель – добиться безбарьерности украинских городов. Стоит ли говорить, что с «Переможцями» Соломия побывала на аудиенции Папы Римского
?
Соломия, целуем вас крепко, так держать!
Еще один поцелуй достается Джамале. Певица, которая привезла в нашу страну прошлогоднее Евровидение, беременна первенцем и родит уже этой весной. До появления малыша Джамала планирует переехать в новую трехкомнатную квартиру, которую ей подарила мэрия после победы на Евровидении-2016! Нам бы так жить! Так что поздравляем и целуем в щеку.
Просветительская работа года: Наталья Мосейчук
Ведущую ТСН Наталию Мосейчук мы любим и ценим не только за обаяние и убедительность, но и за активную общественно-благотворительную работу. В 2017-м Наталия инициировала движение #Правонаосвіту и с командой единомышленников разрабатывает проект внедрения качественного школьного образования во все детские больницы. Также Наталья – куратор премии для учителей Global Teacher Prize Ukraine. Целуем вас в обе щеки!
Обворожительная Яна Ляхович
Только посмотрите на этот взгляд! В Яну Ляхович,которая блистательно сыграла королеву немого кино Веру Холодную в сериале «Сувенир из Одессы», сложно не влюбиться. До премьеры «Сувенира» осталось всего ничего, а пока давайте вспомним, что до него Яна сыграла главную роль ведущего специалиста «Агентства осознанных сновидений» в сериале «Сны». Целуем в щеку!
Ведущая года: Неля Шовкопляс
Нелю Шовкопляс хочется целовать каждое утро. С осени 2017 года она вместе с командой «Сніданок з 1+1» будит всю Украину потрясающими шутками и восхитительными историями. До того как попасть на экраны телевизоров Неля окончила Высшую школу Media&Production. Кстати, ведущая – мама двойняшек. Мы любим ее за открытость, искренность и простоту. Целуем Нелю в обе щеки.
Модель года: Алина Байкова
Украинку Алину Байкову мы расцелуем за то, что топ-модель всегда поддерживает отечественных дизайнеров и не забывает про свои корни. Кстати, в этом году мы впервые увидели ее на подиуме Ukrainian Fashion Week, а не на Mercedes Kiev Fashion Days, как привыкли ранее. Помимо этого, Алина метит на пост главы государства, о чем она заявила ранее в интервью Кате Осадчей. Мы, конечно, желаем ей в этом успехов, но наш поцелуй будет сдержанным и дипломатичным, как и полагается у политиков.
С любовью ваша «Телекритика»!