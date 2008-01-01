ТЕЛЕКРИТИКА

25 горячих поцелуев от «Телекритики»

С праздником, наши прекрасные женщины!

Общество

В этот день однозначно не стоит сдерживать себя, расточая подарки и поздравления. Именно поэтому «Телекритика» выбрала ни много ни мало 25 прекрасных женщин, которых мы спешим сегодня похвалить и расцеловать. Кого-то в одну щеку, кого-то сразу в две. А кто-то сделал столько всего полезного и восхитительно за этот год, что мы едва сдерживались, чтобы не зацеловать совсем.


«Телекритика» желает вам оставаться такими же очаровательными и невероятными и продолжать радовать нас круглый год.
1

Любовь года: актрисы сериала «Школа»

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Осыпать поцелуями этих прекрасных женщин, наверное, мечтает полстраны. Мы очень горды тем, что нам сегодня выпала эта возможность. Поэтому, не щадя губ, целуем Янину Андрееву за роль мамы, о которой мечтал бы каждый. Лизу Василенко, которая пленила наши сердца и наполнила телефоны горячими фотографиями. Карину Чернявскую – за дебют на больших экранах. Анну Тринчер, которая не только стала звездой «Школы», но и продолжила поражать нас до мурашек своими вокальными данными на песенных конкурсах. Ну и, конечно же, Ирину Кудашову –  за прекрасную театральную игру и фотографии закулисной жизни нашего любимого сериала.
2

Вечная красота: Оля Полякова

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Хотя Оля и остепенилась в последнее время, все равно она остается нашей любимицей, пусть теперь и в другом амплуа. Главная суперблондинка страны, любящая жена, мама, певица, а с некоторого времени еще и танцовщица – в Поляковой все это сочетается довольно органично. И даже когда Оля теряет юбку на сцене, у нее это получается так по-поляковски: с задором и харизмой. В общем, сложно устоять перед чарами такой исполнительницы. Олю целуем в обе щечки и ждем в дальнейшем интересных новостей.

3

Удивление века: Зианджа

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Бориса Апреля мы знаем давно, еще с 2008 года, когда артист занял 3-е место на «Фабрике звезд». С тех пор прошло много времени, а с ним и участие в телепроектах и успешные гастроли в Китае. Но вскоре Борис надолго исчез. Как оказалось, к 24-летию Борис сделал себе подарок – операцию по смене пола и стал Анной Эйприл, удалив всю прошлую жизнь из соцсетей. Так родилась новая звезда – Зианджа. Хочется расцеловать Эйприл за смелость и верность своим поклонникам, а еще за произведенный фурор на «слепых прослушиваниях» проекта «Голос країни 8» на «1+1». Своим исполнением песни Beyonce Эйприл развернула все четыре тренерских кресла. Мы тоже были в восторге!
4

Достижения года: Оля Фреймут

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Как стать мамой, найти новую работу и издать книгу? За год Оля Фреймут ни на минуту не прекращала удивлять нас и других своих фанатов. Поэтому мы целуем Олю в одну щеку за прекрасную малышку Евдокию, в другую – за старшую дочь Злату, которая вдохновила ведущую пойти на проект «Від пацанки до панянки» и стать самым очаровательным тренером в этом сезоне. И, конечно же, мы обнимаем Олю за ее первую детскую книгу «Кажан Жан». Так держать!
5

Прорыв года: ТAYANNA

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Таню (настоящее имя певицы. – Ред.) хочется обнять и приободрить. Певица уже второй раз оказывается буквально в полушаге от возможности представлять Украину на Евровидении, а это, согласитесь, бывает порою очень обидно. Мы вовсе не занижаем достоинства победителя MELOVIN, но очень хотим, чтобы ТAYANNA  продолжала заниматься творчеством, а не ушла в себя.

Отдельный поцелуй дарим за настойчивость и смелость, ведь когда жюри настоятельно рекомендовало артистке сменить язык выступления, девушка решила пойти своим путем и снова представила украиноязычную песню. И это все наперекор продюсеру Алану Бадоеву. Восхищаемся! 

6

Невообразимое разнообразие: Римма Зюбина

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Зюбина умеет быть разной – что, в общем-то, неудивительно с учетом актерской профессии Риммы. Но диапазон ее перевоплощений поражает воображение. Она с одинаковой убедительностью умеет быть и смешной девчонкой, и светской красавицей, и «заробитчанкой», замученной бытом пополам с житейской неопределенностью. Именно такой Римму Зюбину знают по ролям в триумфальном «Гнезде горлицы» и словацкой «Меже». Ее кинообраз сильной женщины, способной преодолеть любые обстоятельства – это образ Украины. Целуем вас, Римма.
7

Перемены года: Регина Тодоренко

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Казалось, что Регина Тодоренко и проект «Орел и решка» неразделимы. Но решение ведущей покинуть проект было твердым и непоколебимым. Но не зря! Регина Тодоренко заслужила два поцелуя несомненно. Первый – за то, что возвращается к сольной карьере и вскоре мы увидим ведущую в амплуа, о котором уже забыли с «Фабрики звезд». А второй – за то, что Регина теперь студентка Нью-Йоркской киноакадемии. Регина, мы ждем твои фильмы.
8

Смелость года: Ярослава Коба

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С Ярославой наша «Дуся» дружит уже давно. Помимо того, что Яся не только умница и красавица, она еще как никто доводит наших депутатов до истерик. Коба может наделать шуму, появившись в Раде в коротких «деловых» шортах или довести до исступления поклонников объявлением о поиске «папика». Но это еще цветочки, недавно Ярослава выразила желание заняться сексом на трибуне в здании Верховной рады с главой парламента. Женщина-вамп с отличным чувством юмора, крепчайшие объятия и целуем в обе щеки.

9

Лучшая фигура года: Руслана Писанка

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Любить Руслану Писанку мы никогда не прекращали. А когда узнали, что в рамках проекта «Зважені та щасливі» ведущая потеряла 42 килограмма, наше сердце забилось вновь. Поэтому крепко целуем Руслану в одну щеку за усердную работу над собой, а во вторую – за повторную свадьбу с Игорем Исаковым, которая заставила каждого зрителя пустить слезу от радости.
10

Лицо года: Даша Плахтий

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Не влюбиться в Дашу было просто невозможно. Даже если фильм «Стремглав» попадет в прокат в третий раз, мы уверены, что ради того, чтобы увидеть Дашу Плахтий на широких экранах можно отдать повторно все деньги мира. За шарм, за белую шубу и за самую обаятельную улыбку целуем Дашу в обе щеки.
11

За режиссерскую дерзость: Марыся Никитюк

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У авторского кинематографа Украины женское лицо. Так повелось со времен Киры Муратовой. И сегодня, в дни ренессанса украинского кино, совсем не случайно оказалось, что лучшие фильмы снимают женщины-режиссеры. Несмотря на то что Марыся Никитюк только-только сняла свой первый полный метр, премьера ленты «Когда падают деревья» прошла не где-нибудь, а на Берлинском кинофестивале. А ее дебютные короткометражки – дерзкие и талантливые, разрушали все возможные табу, годами возводимые в украинском поэтическом кинематографе. Но главное – что самые главные фильмы у Марыси еще впереди.
12

Душа года: Маша Ефросинина

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Машу Ефросинину мы любим и целуем в обе щеки за ее доброе сердце. В коллаборации с брендом Guzema Jewelry журналистка собирает средства для благотворительных целей, и вообще она – умница, красавица, спортсменка, активистка и сочетает в себе все те качества, которые так близки по духу современному человеку.
13

Разнообразность года: Катя Осадчая

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Телеведущей Кате Осадчей нам хочется пожелать счастья и приятного материнства. Мы целуем Катю в первую очередь за то, что ей, как никому другому, так удачно удается менять образы: от остроумного интервьюера в «Светской жизни» до нежной и женственной ведущей «Голоса країни». Давайте честно, ее поддержку участников шоу сложно переоценить. Поэтому подарим Кате легкий воздушный поцелуй, чем надеемся вдохнуть в нее еще больше энтузиазма и жизненной энергии.
14

Влиятельная и очаровательная Алла Мазур

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Буквально вчера автор и ведущая «ТСН. Тиждень» на «1+1» Алла Мазур получила награду Mon Guerlain Inspiration в номинации Media «за влиятельность и вдохновение миллионов украинцев менять мир к лучшему». Что тут еще добавить? Ну разве что – награду вручила самой авторитетной телеведущей Украины, на минуточку, сама Анжелина Джоли. Ну и, пользуясь случаем, редакция «Телекритики» передает отдельное спасибо Алле за книгу «Незалежність очима ТСН», в которой она выступила соавтором, и за озвучку аудиогида по Национальному заповеднику «София Киевская».
15

Дива года: Монро

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Когда ваш собеседник сама Монро, надо закрыть рот и слушать. Да, это я вам, мои коллеги журналисты. Монро всегда есть что рассказать и чему научить. Ее смелости и самоиронии можно только позавидовать. Кто еще на всю страну может сказать: «Я концы не рубил»? Так за что мы ее хотим расцеловать? За смелость, самоиронию, мудрость, доброту и стойкий характер. Думаем, этого достаточно для крепких поцелуев.

16

Знай наших: Саша Самсонова

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Уроженка Ужгорода, ныне проживающая в Лос-Анджелесе, Саша Самсонова сумела стать топовым фотографом и клипмейкером в США. Свою карьеру она начала в 17 лет, отсняв несколько работ для украинского Harper's Bazaar. В 2013 году Самсонова сделала бэкстейдж-фотосессию на съемках клипа Джона Ледженда All of Me с Крисси Тайген.

Летом 2015 года отсняла фотосессию с Кайли Дженнер, посвященную ее 18-летию, а также стала режиссером трех клипов группы Youthquaker. В сентябре 2015-го получила премию Mercedes-Benz Fashion Prize как лучший фотограф сезона. Знаменитая фотосессия Кайли Дженнер в пустыне тоже дело рук Самсоновой. Также Саша сняла клип Promised для Имана Шамперта с Тейаной Тейлор. Продолжать список работ Саши можно еще очень долго. Поэтому мы просто нежно целуем ее и желаем успехов.

17

Вдохновение года: Мария Павлюк

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Крепко-крепко целуем победительницу проекта «Модель XL» Марию Павлюк. Начнем с того, что до участия в шоу у Марии не было модельного опыта. Девушка растила маленькую дочь, училась в университете и не особо верила в свои силы. Теперь Мария не только победительница проекта, но и лицо коллекции дизайнера Андре Тана для женщин с пышными формами «A.Tan +».
Спасибо, Мария, что поверили в себя и приняли такой, какая есть, тем самым вдохновив многих украинских женщин.
18

Отличная самоирония: Леся Никитюк

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Начнем с того, что у Леси 1,6 миллиона подписчиков в Instagram. Уже немало! Но, несмотря на бешеную популярность, Леся всегда остается сама собой и не тонет в блеске шоу-бизнеса. Никитюк не боится посмеяться над собой. Если вы еще не забыли, то легендарная фраза: «Галя, я в маршрутке» принадлежит именно Лесе. Это уже потом было шоу «Орел и Решка», ну и сейчас – «Хто зверху?». Леся, продолжай нас радовать. И отдельное спасибо за «секрет больших сисичек от Бориса Бурды».
19

Мисс популярность: Надя Дорофеева

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Умница и красавица Надя Дорофеева очаровывает нас не только своим голосом, но и добротой. Не так давно Надя присоединилась к благотворительному проекту Дмитрия Комарова «Чашка кофе». Суть акции в том, чтобы перечислить всего 1 доллар (стоимость одной чашки кофе) на лечение тяжелобольных детей. Несмотря на плотный гастрольный график, певица успевает уделять время больным деткам, проведывать их в больницах и активно собирать средства на их лечение. Благодаря Дорофеевой и ее огромной фан-базе была спасена не одна жизнь.

20

Гордость года: Соломия Витвицкая

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Ведущая ТСН Соломия Витвицкая – человек с активной гражданской позицией. Целовать ее нужно каждый день, как минимум за проект «Переможці», который призван доказать, что человек с инвалидностью – полноценный гражданин общества и имеет право на комфортные и равноправные условия жизни. «Переможці» напоминает о необходимости психологической реабилитации ветеранов, возвращающихся с войны, и развития в стране современного спортивного протезирования, а также ставит цель – добиться безбарьерности украинских городов. Стоит ли говорить, что с «Переможцями» Соломия побывала на аудиенции Папы Римского? Соломия, целуем вас крепко, так держать!

21

Мама года: Джамала

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Еще один поцелуй достается Джамале. Певица, которая привезла в нашу страну прошлогоднее Евровидение, беременна первенцем и родит уже этой весной. До появления малыша Джамала планирует переехать в новую трехкомнатную квартиру, которую ей подарила мэрия после победы на Евровидении-2016! Нам бы так жить! Так что поздравляем и целуем в щеку.

22

Просветительская работа года: Наталья Мосейчук

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Ведущую ТСН Наталию Мосейчук мы любим и ценим не только за обаяние и убедительность, но и за активную общественно-благотворительную работу. В 2017-м Наталия инициировала движение #Правонаосвіту и с командой единомышленников разрабатывает проект внедрения качественного школьного образования во все детские больницы. Также Наталья – куратор премии для учителей Global Teacher Prize Ukraine. Целуем вас в обе щеки!
23

Обворожительная Яна Ляхович

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Только посмотрите на этот взгляд! В Яну Ляхович,которая блистательно сыграла королеву немого кино Веру Холодную в сериале «Сувенир из Одессы», сложно не влюбиться. До премьеры «Сувенира» осталось всего ничего, а пока давайте вспомним, что до него Яна сыграла главную роль ведущего специалиста «Агентства осознанных сновидений» в сериале «Сны». Целуем в щеку!

24

Ведущая года: Неля Шовкопляс

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Нелю Шовкопляс хочется целовать каждое утро. С осени 2017 года она вместе с командой «Сніданок з 1+1» будит всю Украину потрясающими шутками и восхитительными историями. До того как попасть на экраны телевизоров Неля окончила Высшую школу Media&Production. Кстати, ведущая – мама двойняшек. Мы любим ее за открытость, искренность и простоту. Целуем Нелю в обе щеки.
25

Модель года: Алина Байкова

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Украинку Алину Байкову мы расцелуем за то, что топ-модель всегда поддерживает отечественных дизайнеров и не забывает про свои корни. Кстати, в этом году мы впервые увидели ее на подиуме Ukrainian Fashion Week, а не на Mercedes Kiev Fashion Days, как привыкли ранее. Помимо этого, Алина метит на пост главы государства, о чем она заявила ранее в интервью Кате Осадчей. Мы, конечно, желаем ей в этом успехов, но наш поцелуй будет сдержанным и дипломатичным, как и полагается у политиков.

С любовью ваша «Телекритика»!

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