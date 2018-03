25 горячих поцелуев от «Телекритики»

Уроженка Ужгорода, ныне проживающая в Лос-Анджелесе, Саша Самсонова сумела стать топовым фотографом и клипмейкером в США. Свою карьеру она начала в 17 лет, отсняв несколько работ для украинского Harper's Bazaar. В 2013 году Самсонова сделала бэкстейдж-фотосессию на съемках клипа Джона Ледженда All of Me с Крисси Тайген.

Летом 2015 года отсняла фотосессию с Кайли Дженнер, посвященную ее 18-летию, а также стала режиссером трех клипов группы Youthquaker. В сентябре 2015-го получила премию Mercedes-Benz Fashion Prize как лучший фотограф сезона. Знаменитая фотосессия Кайли Дженнер в пустыне тоже дело рук Самсоновой. Также Саша сняла клип Promised для Имана Шамперта с Тейаной Тейлор. Продолжать список работ Саши можно еще очень долго. Поэтому мы просто нежно целуем ее и желаем успехов.