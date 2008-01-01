25 горячих поцелуев от «Телекритики»

Таню (настоящее имя певицы. – Ред.) хочется обнять и приободрить. Певица уже второй раз оказывается буквально в полушаге от возможности представлять Украину на Евровидении, а это, согласитесь, бывает порою очень обидно. Мы вовсе не занижаем достоинства победителя MELOVIN, но очень хотим, чтобы ТAYANNA продолжала заниматься творчеством, а не ушла в себя.

Отдельный поцелуй дарим за настойчивость и смелость, ведь когда жюри настоятельно рекомендовало артистке сменить язык выступления, девушка решила пойти своим путем и снова представила украиноязычную песню. И это все наперекор продюсеру Алану Бадоеву. Восхищаемся!