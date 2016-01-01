«2+2» стал официальным транслятором турниров UFC в Украине

Об этом пишет Sportarena.

Показ UFC на телеканале «2+2» стартует 20 января в 23:00. Канал планирует показывать прямые трансляции «номерных» поединков и наиболее зрелищные бои 2015 – 2016 годов самых известных бойцов планеты: Конора Макгрегора, Джона Джонсона, Дэниела Кормье, Криса Вайдмана, Жозе Алдо, Майкла Биспинга, Спите Миочича, Нейта Диаса, Коди Гарбрандта и других.

"Каждый турнир UFC – мега-событие в мире смешанных единоборств. Это наивысший уровень организации спортивного шоу и спортивных трансляций, о чем свидетельствует и тот факт, что UFC сегодня – одна из самых дорогих промоутерских компаний мира. Сражаться под эгидой UFC – мечта каждого бойца смешанного стиля.

Наши партнеры неоднократно отмечали, что во время турниров наблюдается значительный интерес украинской интернет-аудитории к этим событиям. И теперь мы рады предложить украинским зрителям качественный телевизионный просмотр лучших поединков UFC и чрезвычайное эмоциональное напряжение прямых трансляций", – отметил руководитель Управления спортивных проектов 1+1 media Степан Щербачев.

Комментировать трансляции турниров UFC в Украине будет спортивный журналист 2+2 Олег Шмидт, с которым в студии будет работать тренер профессиональной команды по тайскому боксу Анатолий Шпонарский и талантливый молодой украинский боец ММА Дмитрий Солопов.

Помимо просмотра боев UFC на телеканале 2+2, трансляции поединков в Октагоне также будут доступны на официальном сайте телеканала.

Фото: Eurosport