ТЕЛЕКРИТИКА

12 книг украинских медийщиков за 2016 год

Борис Ложкин, Сергей Иванов, Богдан Логвиненко и другие

Общество

Жизнь порно-актрисы, история главного футбольного противостояния и реалити-шоу, а также приключения украинского супергероя.


«Телекритика» продолжает подводить итоги года. Сегодня вспоминаем, какие книги написали украинские медийщики в 2016 году.
1

«Четвертая республика», Борис Ложкин и Владимир Федорин

Фото: Iamir.info

Экс-глава Администрации президента Борис Ложкин при участии бывшего главного редактора украинского журнала Forbes Владимира Федорина  написал  книгу под названием «Четвёртая республика».

"Эта книга – не campaign biography и не политическая автобиография. Я не вижу себя в публичной политике, и не вижу необходимости ретушировать свой образ для предстоящих политических битв. Моя задача – рассказать о глубокой трансформации, которую переживает Украина. Этому замыслу подчинена и структура книги", – объяснял бывший владелец медиагруппы УМХ.

Книга одновременно вышла на украинском, русском, английском и немецком языках.

2

«Три часа без войны», Максим Бутченко

Фото: Facebook Максим Бутченко

В 2016 году журналист издания «Новое время» написал свою вторую книгу. Она, как и первая «Художник войны», описывает нынешнюю ситуацию в стране.

Главные герои книги — трое мужчин, прошедшие войну на Донбассе и оказавшиеся в одной камере в Лукьяновском СИЗО: российский офицер, воевавший в добровольческом батальоне, шахтер, вступивший в "ополчение" и старик, попавший в один из "подвалов" так называемой Новороссии. Каждый из них имеет свою позицию и готов убить другого, но им приходится уживаться вместе.

3

«The Ukrainians II: Історії успіху»

Фото: Facebook Taras Prokopyshyn

Вторая книга онлайн-журнала об украинцах, инициативе и ответственности. Она

состоит  из 20 интервью, которые были опубликованы на сайте издания. Среди героев книги — Юрий Андрухович, Святослав Вакарчук, Джамала, Андрей Куликов и другие.

4

«Гупало Василь», Фоззи

Фото: Видавництво Старого Лева

В 2015 году группа «ТНМК» презентовала клип на песню «Гупало Василь» об украинском  супергерое. А уже в этом году Фоззи написал книгу о его приключениях.

Сам Фоззи журналист по образованию, пишет о фильмах и футболе для украинских СМИ. Также был ведущим футбольной программы «Третий тайм».

5

Saint Porno, Богдан Логвиненко

Фото: ТелеграфЪ

Книга создана по мотивам реального интервью автора с порно-актрисой. Логвиненко узнал о том, что происходит за кулисами съемочной площадки, почему она выбрала этот путь и пишет  об этом.

В этом году Богдан Логвиненко также создал интернет-издание о путешествиях The Ukraїner.

7

«Перехожі. Південно-Східна Азія», Богдан Логвиненко

Фото: Видавництво Старого Лева

Еще одна книга украинского журналиста и путешественника, вышедшая в 2016 году.

Автор описывает портреты людей, которых встречает во время своего путешествия по Таиланду, Лаосу, Вьетнаму, Малайзии и Сингапуру. Это и коренные жители, и студенты,  и туристы, и вьетнамские миллионеры. Все те, кому Логвиненко удивляется и кого не совсем понимает, но кто может заинтересовать читателей своей настоящей личностью.

8

«Повна історія Ель Класіко», Владимир Мыленко

Фото: vmylenko.com

Один из ведущих украинских спортивных журналистов написал полную историю всех противостояний между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной». Автор не просто дает статистику и результаты, а детально описывает каждый матч испанского противостояния (кроме двух последних, сыгранных в 2016 году).

Помимо этого, в книге можно узнать и о развитии клубов, их успехах и основных действующих лицах команд.

9

«Ціна питання: 27 інтерв'ю Євгенію Стасіневичу», Евгений Стасиневич

Фото:Litcentr

Сборник из 27 интервью, которые взял литературный критик и журналист Евгений Стасиневич у писателей, переводчиков, издателей, литературоведов.

Герои книги — София Андрухович, Юрий Винничук, Оксана Забужко, Андрей Бондар, Лев Рубинштейн и другие.

10

«Противоречия», Сергей Иванов

Фото: Dnepr.info

Книга представляет собой сборник текстов, вышедших в период с 2011 по 2014 года. Сюжетной связи между ними нет. "Я сознательно описал довоенный период, ведь войну еще надо переосмыслить. Моих героев вряд ли можно назвать добропорядочными и благополучными – их диалоги изобилуют нелитературной лексикой. Язык – это маркер времени", — описывает свою книгу автор.

11

«Бачити, щоб бути побаченим» , Александр Михед

Фото: Slavpeople

Книга Михеда это результат многолетнего исследования. Автор пытался ответить на вопрос, что такое реальность и как она устроена. Как девушки завоевывают «Холостяков», сколько телемагии в «Битве экстрасенсов», как реалити-шоу влияют на общество, литературу и искусство. В книге описывается история телевидения и реалити-шоу, начиная с 1948 года по сегодняшний день.

12

«Папа в декрете», Артем Чапай

Фото: womo.ua

Писатель и журналист Артем Чапай  написал  книгу о мужском декрете. По словам автора, его книга не только о детях, но и об отношениях взрослых.

"Здесь много о детях, но она не только и не столько о детях, сколько об отношениях между взрослыми, – рассказывает о своей книге Чапай. – Нехудожественная, но литературная: для меня, особенно по содержанию, это мой «праздник, который всегда с тобой» (отец Хэм тоже не раз упоминается, временами незлым, а порой злым тихим словом)".



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