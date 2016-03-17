12 книг украинских медийщиков за 2016 год

Жизнь порно-актрисы, история главного футбольного противостояния и реалити-шоу, а также приключения украинского супергероя.
«Четвертая республика», Борис Ложкин и Владимир Федорин
Экс-глава Администрации президента Борис Ложкин при участии бывшего главного редактора украинского журнала Forbes Владимира Федорина написал книгу под названием «Четвёртая республика».
"Эта книга – не campaign biography и не политическая автобиография. Я не вижу себя в публичной политике, и не вижу необходимости ретушировать свой образ для предстоящих политических битв. Моя задача – рассказать о глубокой трансформации, которую переживает Украина. Этому замыслу подчинена и структура книги", – объяснял бывший владелец медиагруппы УМХ.
Книга одновременно вышла на украинском, русском, английском и немецком языках.
«Три часа без войны», Максим Бутченко
В 2016 году журналист издания «Новое время» написал свою вторую книгу. Она, как и первая «Художник войны», описывает нынешнюю ситуацию в стране.
Главные герои книги — трое мужчин, прошедшие войну на Донбассе и оказавшиеся в одной камере в Лукьяновском СИЗО: российский офицер, воевавший в добровольческом батальоне, шахтер, вступивший в "ополчение" и старик, попавший в один из "подвалов" так называемой Новороссии. Каждый из них имеет свою позицию и готов убить другого, но им приходится уживаться вместе.
«The Ukrainians II: Історії успіху»
Вторая книга онлайн-журнала об украинцах, инициативе и ответственности. Онасостоит из 20 интервью, которые были опубликованы на сайте издания. Среди героев книги — Юрий Андрухович, Святослав Вакарчук, Джамала, Андрей Куликов и другие.
«Гупало Василь», Фоззи
В 2015 году группа «ТНМК» презентовала клип на песню «Гупало Василь» об украинском супергерое. А уже в этом году Фоззи написал книгу о его приключениях.
Сам Фоззи журналист по образованию, пишет о фильмах и футболе для украинских СМИ. Также был ведущим футбольной программы «Третий тайм».
Saint Porno, Богдан Логвиненко
«Перехожі. Південно-Східна Азія», Богдан Логвиненко
Еще одна книга украинского журналиста и путешественника, вышедшая в 2016 году.
Автор описывает портреты людей, которых встречает во время своего путешествия по Таиланду, Лаосу, Вьетнаму, Малайзии и Сингапуру. Это и коренные жители, и студенты, и туристы, и вьетнамские миллионеры. Все те, кому Логвиненко удивляется и кого не совсем понимает, но кто может заинтересовать читателей своей настоящей личностью.
«Повна історія Ель Класіко», Владимир Мыленко
Один из ведущих украинских спортивных журналистов написал полную историю всех противостояний между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной». Автор не просто дает статистику и результаты, а детально описывает каждый матч испанского противостояния (кроме двух последних, сыгранных в 2016 году).
Помимо этого, в книге можно узнать и о развитии клубов, их успехах и основных действующих лицах команд.
«Ціна питання: 27 інтерв'ю Євгенію Стасіневичу», Евгений Стасиневич
Сборник из 27 интервью, которые взял литературный критик и журналист Евгений Стасиневич у писателей, переводчиков, издателей, литературоведов.
Герои книги — София Андрухович, Юрий Винничук, Оксана Забужко, Андрей Бондар, Лев Рубинштейн и другие.
«Противоречия», Сергей Иванов
«Бачити, щоб бути побаченим» , Александр Михед
«Папа в декрете», Артем Чапай
Писатель и журналист Артем Чапай написал книгу о мужском декрете. По словам автора, его книга не только о детях, но и об отношениях взрослых.
"Здесь много о детях, но она не только и не столько о детях, сколько об отношениях между взрослыми, – рассказывает о своей книге Чапай. – Нехудожественная, но литературная: для меня, особенно по содержанию, это мой «праздник, который всегда с тобой» (отец Хэм тоже не раз упоминается, временами незлым, а порой злым тихим словом)".