12 книг украинских медийщиков за 2016 год

В 2016 году журналист издания «Новое время» написал свою вторую книгу. Она, как и первая «Художник войны», описывает нынешнюю ситуацию в стране.

Главные герои книги — трое мужчин, прошедшие войну на Донбассе и оказавшиеся в одной камере в Лукьяновском СИЗО: российский офицер, воевавший в добровольческом батальоне, шахтер, вступивший в "ополчение" и старик, попавший в один из "подвалов" так называемой Новороссии. Каждый из них имеет свою позицию и готов убить другого, но им приходится уживаться вместе.