10 шагов от Facebook для распознания фейка

Компания Марка Цукерберга Facebook представила 10 критериев, которые помогут интернет-пользователям отличать правдивую новость от фейковой, сообщает Cossa.

Итак, компания рекомендует:

1. Обратитьвнимание на заголовок: ложные новости часто имеют броские названия, написанные заглавными буквами и с восклицательными знаками на конце. "Если заголовок кажется вам невероятным, то, скорее всего, он таковым и является", - отмечают в Facebook.

2. Присмотреться к адресу URL: многие ложные новостные сайты имитируют подлинные источники, немного изменив URL; поэтому следует зайти на подлинный сайт и сверить адреса.

3. Проверять источники, то есть убедиться, что новость опубликовало издание, которому пользователь доверяет. Если же материал написан неизвестной организацией, Facebook советует найти информацию о ней. "Как правило, на сайтах интернет-изданий есть вкладка «Редакция» или «О нас»", - напоминают в компании.

4. Следить за опечатками: в новостях многих «фейковых» сайтов, как правило, есть грубые ошибки в орфографии и пунктуации.

5. Внимательно присмотреться к фото- и видеоконтенту, поскольку ложные новости содержат ненастоящие фотографии, либо сильно обработанные. "Иногда фото могут быть настоящими, но вырванными из контекста. Попробуйте поискать такую же фотографию в интернете, чтобы проверить ее подлинность", - говорят в Facebook.

6. Обратите внимание на дату. Речь идет о дате публикации и датах, о которых говорится в новости. Поскольку многие фейковые новости не имеют даты публикации и пишут о событиях, которых не существует.

7. Проверять, от чего отталкивается автор: если не указаны источники информации или приводятся исследования неназванных экспертов, то это может говорить о том, что новость - фейк.

8. Поискать такую же новость в других изданиях: если такой новости нет больше нигде, то, скорее всего, эта новость ложная; если же об этом сообщили несколько изданий, которым пользователь доверяет, то такая новость, вероятнее всего, подлинная.

9. Обратить внимание на тон написания материала: он может говорить о том, что это всего лишь юмор.

10. Всегда быть бдительным, поскольку даже проверенные источники могут ошибаться. "Относитесь критично к тому, что читаете, и делитесь только достоверной, по вашему мнению, информацией", - подчеркивают в Facebook.

Напомним, группа технолидеров и организаций, поддерживающих журналистику, среди которых Facebook и Mozilla, образовали медиаконсорциум News Integrity Initiative, который займется улучшением медиаграмотности читателей и повышением доверия к журналистике. Совместно они вложили в проект $14 млн.

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Фото: Flickr.com / Brian Solis