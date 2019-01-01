«1+1» запуcкает вторую часть турецкого сериала «Моя чужая жизнь»

Об этом сообщает пресс-служба телеканала «1+1».

«В новых сериях Бахати будет бороться не только за свое законное наследство, но и за счастье с Атешом», – говорится в анонсе. Сериал будет выходить по будням в слоте 15:45–16:45.

В основе драмы – история девушки Бахати, которая выросла в бедной семье и никогда не знала своих настоящих родителей. Много лет назад ее отец и мать, Мехмет и Хасрет, не получив согласия родных на брак, были вынуждены отдать собственного ребенка на воспитание в другую семью. Через много лет отец Бахати узнал, что его дочь до сих пор живет в чужой небогатой семье и не подозревает, что является наследницей огромного состояния. Однако на пути воссоединения Бахати с настоящими родителями стали интриги, которые плетут названая сестра Бахати Эфсун и ее мать Нурани. Женщины мечтают о богатстве, а Бахати мешает получить желаемое. В борьбе за собственное счастье главная героиня заручилась поддержкой молодого и безгранично влюбленного в нее парня Атеша, вместе с которым смогла преодолеть много препятствий.

Режиссером сериала «Моя чужая жизнь» выступила известная турецкая фильммейкер Мерве Гиргин («Война роз»). Главные роли в ленте исполняют Керемджем Дурук, Аху Сунгур («Назвала я ее Фериха»), Джерен Морай («Маленькая проблема Эйлюль»), Селен Сейвен, Эсгер Эсароглу («Лейла и Меджнун»), Синан Албайрак («Тайна Султана») и другие популярные турецкие актеры.

Напомним, премьера турецкого сериала «Моя чужая жизнь» состоялась на «1+1» 25 июня в 17:10. Драма шла до 21 сентября, после чего ее заменили на сериал «Великолепный век. Новая владычица».

Фото: «1+1»