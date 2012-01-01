1+1 media заявляет о попытке отчуждения орендуемого ею здания

Группа 1+1 media направила письмо в Министерство внутренних дел с просьбой обеспечить охрану здания по ул. Кирилловская, 23, чтобы исключить противоправные силовые действия по прекращению работы телецентра.

Как сообщает пресс-служба компании, еще 29 августа 1+1 media получила письмо от компании «Поділ-Нерухомість», в котором говорилось о том, что Нацбанк планирует до 25 сентября отчуждение здания, которое группа арендует с 2012 года, поскольку оно находится в качестве залогового имущества по процедуре рефинансирования ПриватБанка. При этом от «Поділ-Нерухомість» требуют уплаты всей суммы кредита – более 4,4 млрд грн, в то время как оценочная стоимость здания, согласно договору ипотеки, составляет лишь чуть более 258 млн грн.

После получения письма от «Поділ-Нерухомість», 1+1 media обратились в НБУ с просьбой прояснить ситуацию относительно дальнейшей аренды, учитывая то, что группа оплатила аренду до марта 2018 года. Ответа до сих пор нет.

"Мы очень хотим ошибаться, но это похоже на очередную попытку политического давления. После истории с лицензией в декабре прошлого года, сейчас начинается история со зданием. Мы – единственный арендатор, поэтому нам очевидно, что действия направлены против нас", – говорит генеральный директор медиахолдинга Александр Ткаченко.

По его словам, для того чтобы перевести весь телецентр, необходимо несколько месяцев. "Уехать в течение двух недель – физически невозможно, и это абсолютный нонсенс, учитывая, что еще в 2013 году мы оплатили аренду до 2018 года. Мы до сих пор не получили ответа от НБУ, и если это – не политическая акция, то, конечно, НБУ должен дать нам время до истечения срока аренды", – считает Ткаченко.

Как известно, в 1+1 media входят «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «1+1 International», «УНИАН ТВ» и «Бигуди», группа покрывает эфиром около 98% населения страны.

Напомним, в конце августа Печерский районный суд Киева разрешил следователю Генеральной прокуратуры провести осмотр здания по улице Кирилловская, 23, где находится холдинг 1+1 media, по делу о хищении средств в ПриватБанке.

Фото: Ната Боровик