Група 1+1 media создала благотворительный фонд «Ты не один» и будет осуществлять направленный медийный контроль над важными проблемами в обществе, сообщает пресс-служба компании.

Руководителем фонда стала журналистка и общественный деятель Власта Шовковская. "В нашем обществе постепенно формируется прослойка людей, которые осознают свою ответственность за наше будущее и не остаются в стороне от острых проблем и готовы просто помогать тем, кто в этом нуждается", – считает она.

Фонд сконцентрирует свое внимание на трех основных направлениях, объединенных идеей опеки над самыми незащищенными из групп населения: развитие безбарьерного общества, в частности всесторонняя помощь воинам АТО и паралимпийцам; развитие нации, которая мечтает, в частности, о воплощении желаний тяжелобольных детей, помощь в поиске шанса на выздоровление, а также реабилитация родителей ребенка; развитие образовательной сферы в Украине, в частности, воплощение тематических и специализированных просветительских проектов.

Для прозрачности деятельности БФ «Ты не один» создан наблюдательный совет, в который вошли Александр Ткаченко, Гарик Корогодский, Андрей Федорив, Ольга Кудиненко, Борис Ложкин, Алексей Павленко, Юрий Логуш, Роман Торговицкий и Геннадий Чижиков.

Как известно, медиагруппа уже реализует ряд социальных благотворительных проектов. Это – «Переможці» (курирует Соломия Витвицкая), «Здійсни мрію» (Лидия Таран) и «Право на освіту» (Наталья Мосейчук).

"Мы решили использовать возможности наших телеканалов для того, чтобы рассказывать об осуществлении мечты детей, достижениях школ, успехах паралимпийцев и возвращении к активной жизни бойцов АТО. Каждый из проектов объединяет не только причастность к группе 1+1 media, но и общая миссия и общие ценности. Мы понимаем всю ответственность, но успех предыдущих проектов позволяет нам верить в успех фонда, и в то, что таким образом мы сможем помогать больше", – говорит генеральный директор группы Александр Ткаченко.

Фото: Пресс-служба 1+1 media