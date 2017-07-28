1+1 media продолжит работу над актом по освещению темы суицида в СМИ

Группа 1+1 media не отказывается от подписания акта, который касается освещения темы суицида в СМИ и продолжит работу над ним, сообщает пресс-служба компании.
"В период привлечения представителей нашей медиагруппы в рабочую группу произошла досадная ошибка – в проект были вовлечены участники, специализация которых не охватывает данную тему. В течениепоследних дней представители 1+1 media глубже изучили этот вопрос. Мы считаем, что саморегулирование является необходимым и наш рынок к нему готов", – отмечают в группе.
Со стороны 1+1 media над проектом работают юристы и производители контента, которые сейчас вносят дополнения и поправки в акт. "Мы убеждены, что документ может стать прикладным, а не носить формальный характер, и это соответствует интересам всех участников", – добавляют в компании.
Ранее в СМИ появилась информация, что 1+1 media уведомила рабочую группу при Нацсовете по телевидению и радиовещанию, которая занимается разработкой правил защиты детей в СМИ, о том, что не подпишет акт по освещению темы суицида, поскольку имеет значительные замечания к его содержанию.
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