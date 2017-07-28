1+1 media продолжит работу над актом по освещению темы суицида в СМИ

Группа 1+1 media не отказывается от подписания акта, который касается освещения темы суицида в СМИ и продолжит работу над ним, сообщает пресс-служба компании.

"В период привлечения представителей нашей медиагруппы в рабочую группу произошла досадная ошибка – в проект были вовлечены участники, специализация которых не охватывает данную тему. В течениепоследних дней представители 1+1 media глубже изучили этот вопрос. Мы считаем, что саморегулирование является необходимым и наш рынок к нему готов", – отмечают в группе.