«1+1 медиа» призывает народного депутата Олега Барну к ответу

«Журналисты "1+1" никогда никому не кланялись, а угроза "помните о своем будущем, на кого будете работать" от члена президентской фракции требует как минимум оценки от его коллег. Ведь это угроза депутата правящей политической силы. Поэтому мы ждем соответствующую и ответственную реакцию от президентской фракции и Верховной рады, что действительно продемонстрировало бы европейские парламентские ценности не словом, а делом. А именно − исключение Олега Барны из фракции и лишение депутатского мандата», − прокомментировал генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко.

Группа «1+1 медиа» убеждена, что такие высказывания от члена законодательного органа и представителя политической силы президента современной демократической страны, которая шагает в направлении евроинтеграции, являются не только недопустимыми, но и опасными. Мы помним массовую национализацию в Советском Союзе, мы видим, как присваиваются предприятия в так называемых «ДНР» и «ЛНР». Непонятно, от кого именно обращается Олег Барна в стенах Верховной рады, обобщая «мы», и какими нормами руководствуется законодатель.

Напомним, украинский артист Владимир Зеленский уже ответил обидчику журналиста Игоря Колтунова и другим наглым политикам от лица всех медиа.