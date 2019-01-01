«1+1 медиа» о возможном введении военного положения

25 ноября Россия захватила два украинских военных катера и буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Керченском проливе. Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны заявил, что СНБО предлагает ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток.

«Телекритика» публикует заявление группы «1+1 медиа» в связи с возможным введением военного положения:

«Группа "1+1 медиа" полностью разделяет необходимость защищать территориальную целостность и суверенитет Украины и ее граждан. Но то, каким образом это предлагается делать указом президента Украины, вызывает у нас глубокое беспокойство. Введение военного положения ограничивает свободу слова и угрожает работе независимых СМИ. Считаем, что предлагаемые властями меры являются, скорее, политической манипуляцией и спекуляцией на фоне военной эскалации, чем равноценным ответом.

Для нас остается непонятным и нелогичным, почему военное положение не вводилось в течение всего времени военных действий на востоке, а речь о нем зашла только сейчас, накануне выборов. А также – как ограничение прав и свобод граждан поможет решить судьбу украинских военнопленных и повысить обороноспособность страны. Мы также переживаем за судьбу наших ребят, оказавшихся в российском плену, но считаем, что это не может стать причиной тотального ограничения прав и свобод людей на территории всей страны.

Одна из причин, которая объясняет такое решение и которую видим как медиагруппа, и что подтверждает информация из наших источников ‒ это возможность беспрепятственно ограничивать свободу слова, контролировать работу СМИ в политических интересах власти. Поэтому мы надеемся, что те меры, которые будут приняты, будут работать исключительно на освобождение военнопленных и защиту границ Украины, а не создавать предпосылки для ограничения основных прав и свобод граждан.

Надеемся, что депутаты не проголосуют за проект постановления о военном положении, который предложил президент, и который фактически создает возможности для создания на территории свободной Украины полицейского государства».

Фото: пресс-служба «1+1 медиа»