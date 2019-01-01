«1+1» готовит премьеру сериала «Жить ради любви» от Елены Васильевой

Сюжет сериала разворачивается вокруг старых друзей Саши, Вадима, Сергея, Насти и Светланы. «Когда-то молодые люди жили беззаботной жизнью, но несчастный случай с одним из них перевернул их судьбы. Время прошло, каждый построил новую жизнь, но неожиданно для всех к одной из девушек возвращается бывший возлюбленный, с которым она рассталась много лет назад. Именно в этот момент главная героиня предстает перед сложным выбором - дать шанс прошлому или навсегда забыть о нем», - говорится в релизе телеканала.

Роли Светланы, которая попала в сети прошлого, исполнила Дарья Егоркина, известная зрителям по ленте «За три дня до любви». В фильме роли также исполнили Анастасия Чепелюк, Валерия Ходос, Влад Никитюк, Артем Мяус, Наталья Васько, Алексей Яровенко и другие.

Оператор-постановщик - Александр Бойко, художник-постановщик - Вадим Шинкарев.

Фото - "1+1"