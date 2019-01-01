ТЕЛЕКРИТИКА

В смерти актрисы «Дизель Шоу» винят водителя

Общество

Актриса Ольга Сумская на своей странице в Facebook поделилась информацией о водителе злосчастного автобуса, в котором погибла артистка Марина Поплавская и пострадали ее коллеги по «Дизель Шоу».


В комментариях к посту с соболезнованиями друзьям и родным актрисы Марины Поплавской Ольга Сумская сообщила, что водитель перевозчика «Неоплан» вел автобус без напарника, вследствие чего засыпал прямо на ходу. Возможно, именно это помешало ему справиться с управлением.

Фото: Facebook

Напомним, в субботу утром в Киевской области автобус с актерами «Дизель Шоу» столкнулся с фургоном, в результате чего погибла Марина Поплавская, еще двое актеров – Яна Глущенко и Егор Крутоголов – были госпитализированы. К счастью, медики сообщают, что жизни последних сейчас ничего не угрожает.

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Сегодня, 22 октября, в 10:00 в Житомирском академическом музыкально-драматическом театре им. Кочерги состоится прощание с артисткой. 

Фото: ТСН

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