В смерти актрисы «Дизель Шоу» винят водителя

В комментариях к посту с соболезнованиями друзьям и родным актрисы Марины Поплавской Ольга Сумская сообщила, что водитель перевозчика «Неоплан» вел автобус без напарника, вследствие чего засыпал прямо на ходу. Возможно, именно это помешало ему справиться с управлением.

Напомним, в субботу утром в Киевской области автобус с актерами «Дизель Шоу» столкнулся с фургоном, в результате чего погибла Марина Поплавская, еще двое актеров – Яна Глущенко и Егор Крутоголов – были госпитализированы. К счастью, медики сообщают, что жизни последних сейчас ничего не угрожает.