Голливудский тренер Ивана Чаббак проведет мастер-класс в Киеве

Ивана Чаббак – преподаватель актерского мастерства мировой величины. У нее обучаются Бред Питт, Шарлиз Терон, Холли Берри, Лив Тайлер, Джим Керри, Галь Гадот, Ева Мендес, Джессика Альба, Сильвестр Сталлоне и другие голливудские звезды.

В Америке Ивана Чаббак известна своей уникальной техникой – «техникой Чаббак». Тренер основала собственную школу и издала книгу The Power of Actor.

На мастер-классе все, кто интересуется миром кино, телевидения и театром, смогут поработать с успешным преподавателем, освоить эффективные инструменты мастерства и поднять свой профессиональный уровень.

В течение двух дней интенсива участники поймут, как эффективно проанализировать внутренние объекты/ассоциации, которые возникают в процессе работы над ролью, в чем разница между актом и действием, что такое предыстория, место действия/съемки, четвертая стена.

Интенсив рассчитан как на начинающих, так и на профессионалов: режисеров, продюсеров, сценаристов, ведущих, операторов.

Место и время проведения мероприятия: 21–22 ноября, Киевский академический театр на Подоле (Андреевский спуск, 206), с 8:30 до 17:00.

Детальная информация – по ссылке.

Фото: Facebook