Зачем нужно спать, или как выжить в потоке информации

Что такое сон, какие его функции? Никто этого до сих пор не знает. Это одна из самых больших загадок в нейробиологии. Мы точно знаем, что спят все млекопитающие, и, скорее всего, все позвоночные. У беспозвоночных (червяки и мухи) нет сна в нашем понимании, потому что у них нет мозга, но есть суточные циклы повышенной и пониженной активности.

При этом есть явные свидетельства, что продолжительность сна — предмет постоянного торга между требованиями безопасности и загадочной непреодолимой потребностью нервной системы. Травоядные животные постоянно живут под угрозой нападения хищника и потому спят очень мало. А лев спит восемнадцать часов в сутки, потому что может себе это позволить.

Существует множество теорий о том, зачем нужен сон. Первоначально сон мог возникнуть в ходе эволюции как экологическое, поведенческое приспособление. Он позволяет экономить силы тогда, когда человек все равно не может эффективно охотиться.

С точки зрения физиологии, сон необходим для поддержания здоровья, профилактического ремонта и настройки внутренних органов. К примеру, во сне активно вырабатывается гормон роста, отвечающий за развитие скелета, рост мышц и быстрое заживление ран.