Зачем бизнесу и медиа нужен Telegram

В отличие от мессенджера Viber, которым пользуются свыше 20 миллионов украинцев, Telegram пока что не сильно популярен в Украине. Тем не менее, это удобный имиджевый канал продвижения для бизнеса и медиа, считают медийщики.
О трендах
Если говорить о трендах, то в будущем будет больше структуры и меньше разговоров. Люди будут меньше тратить энергии на коммуникацию и все услуги будут реализовываться с помощью ботов. И каждому будет доступна разработка.
Будут расти отраслевые платформы. У ресторанов, такси и прочих сервисов будут свои истории. Но все они будут интегрироваться для просмотра на мобильных девайсах.
Боты смогут социализироваться и научатся нас понимать. Уже сейчас в США можно пересылать друг другу деньги с помощью ботов, они начинают понимать контекстуальный анализ.
У нас будут гибридные модели обслуживания наших клиентов, мы сможем строить свою отчетность с помощью ботов.
О продвижении канала
Обменивайтесь ссылками с другими каналами. Также можно рекламировать канал с помощью Facebook и Instagram, участвовать в различных рейтингах каналов и ботов.
СМИ сейчас с радостью пишут различные подборки интересных каналов, а потому не забывайте о пиаре и упоминаниях в прессе.
После продажи популярного канала «Бывшая» рекламный пост там стал стоить 1000 долларов. Теперь там идет три обычных поста и одна реклама. Это неплохой заработок.
Реклама в канала «Ветер дует» продается за 30 долларов. К примеру, один пост принес заказчику 167 переходов и 5-7 продаж туров при 7,3 тыс. просмотров. Затраты на рекламу тут точно окупились. Я же делаю канал не для продажи и нерелевантную рекламу постить не буду.
Об особенностях мессенджера
Он относительно безопасен, его данные шифруются, а сервера расположены в разных странах. Он дает сходней код API, суперчаты на 20 000 человек, поддержку всех устройств, секретные чаты, файловое хранилище, работает в облаке и обеспечивает тем самым бесперебойную работу мессенджера. А еще он бесплатный и не дает рекламу.
В Украине 20 млн человек пользуются мессенджером Viber. По Telegram точных цифр ни у кого нет, но в России - это 10 млн человек. При этом русскоязычный рынок не приоритет для мессенджера, он более популярный в таких странах, как Иран и Бразилия. У Telegram по всему миру насчитывается 400 млн установок и 100 млн активных пользователей, которые каждый день заходит в мессенджер.
Это дополнительный канал коммуникации с потребителями, рекламная площадка для ваших товаров и услуг, решение проблем и потребностей ваших клиентов, имиджевый кейс и персональный блог в формате канала.
У аудитории Telegram высокая лояльность и активность, потому что в мессенджера нет ленты новостей и ранжирования. И это быстрорастущий тренд - мессенджер сейчас is a new black.
О ботах
Это, на мой взгляд, самые перспективный сервис Telegram. Люди начинают уставать от бесконечного потока информации. Facebook стал для них большой свалкой информации. Боты же - это приложение в приложении и их можно создавать самостоятельно с помощью специального конструктора.
Боты общаются с вами только тогда, когда вам хочется. К примеру, RailWay Bot помогает искать билеты в «Укрзализныце». Он присылает уведомление, когда появляется билет на нужный вам маршрут (как только кто-то сдал билет и это отобразилось в базе УЗ).
Боты работают с доставкой еды. И с таким сервисом вам не нужно будет идти на тяжеловесный сайт ресторана. Это очень удобно, когда у тебя медленный интернет. Бот «Шубер» показывает вам, когда в вашем районе спадает пиковая нагрузка.
Это может быть чат-бот, который будет общаться с вами на английском, вы можете даже научить его самого искать контент и рерайтить. Это может быть бот, который будет в определенное время писать вашей маме, что вы поели и в шапке. Бот может быть какой угодно.
Боты можно собирать как конструкторы с помощью видеоуроков или текстовых инструкций не будучи программистом. Помните, 10 лет назад нам нужно было вызывать богов с Олимпа (программистов), чтобы они нам сделали сайт. Теперь есть Wordpress, Tilda и Wix. Так и с мессенджерами и ботами.
Как быть интересным
Один киевский программист провел опрос среди пользователей преимущественно из Украины и спросил, сколько они читают каналов. 44% читают максимум 4-10 каналов, 30% - 1-3 канала, 16% - 11-20 каналов, 10% - 21-30. Мьютят каналы 47% пользователей, не мьютят - 42%.
Это значит, что вам нужно давать что-то очень сочное и необычное, чтобы попасть в топ и чтобы вас не мьютили. Потому что обычно люди пользуются каналом так:
1. О, прикольный канал!
2. Join+
3. Mute
4. Время от времени обновляют сообщения в ноль
Найдите свою нишу. Ваша прямая реклама, скорей всего, никого не заинтересует. Это касается и ботов: не создавайте то, что уже создано, отслеживайте тренды. Контент - король, уделяйте ему большее внимание и делайте упор на качество.
Делитесь экспертностью с людьми, им нравится ощущать себя носителями знаний. Telegram - это не только про рекламу, а и про то, чтобы растить лояльность и доверие к бренду. 50-60% просмотров от числа подписчиков - нормальная конверсия в Telegram. Если меньше, то либо в подписчиках боты, либо от вас отписались, потому что ваш контент неинтересен.