Зачем бизнесу и медиа нужен Telegram

Если говорить о трендах, то в будущем будет больше структуры и меньше разговоров. Люди будут меньше тратить энергии на коммуникацию и все услуги будут реализовываться с помощью ботов. И каждому будет доступна разработка.

Будут расти отраслевые платформы. У ресторанов, такси и прочих сервисов будут свои истории. Но все они будут интегрироваться для просмотра на мобильных девайсах.

Боты смогут социализироваться и научатся нас понимать. Уже сейчас в США можно пересылать друг другу деньги с помощью ботов, они начинают понимать контекстуальный анализ.

У нас будут гибридные модели обслуживания наших клиентов, мы сможем строить свою отчетность с помощью ботов.