За кем cледить в медиа, если вас волнует тема здоровья и медицины

Один из самых популярных пабликов о доказательной медицине – канал Намочи Манту, который ведут медицинские журналисты Даша Саркисян, Марианна Мирзоян и Карина Назаретян. Канал есть и в Facebook, и в Telegram (@namochimanturu). Авторы делают краткую выдержку на одну из тем и дают ссылки на статьи, из которых можно узнать о вопросе больше (как правило, это англоязычные ресурсы).

Это посты об обращении с плесенью на продуктах, о перепотреблении лекарств пожилыми людьми, о неправильном использовании антибиотиков, вакцинации, зубной пасте, аллергии, клещах и многом другом.

Также Даша Саркисян ведет раздел о медицине на Медузе– это в том числе карточки и тексты со ссылками на источники информации. К примеру, текст о супербактерии, устойчивой к антибиотикам, или текст о том, можно ли обойтись без йода и зеленки, что делать, если у близкого обнаружили рак или о мифах (ГМО, пальмовом масле, кофе и так далее).

На сайте MedSpecial.Ru чаще всего публикуются переведенные научные исследования. Там много узкоспециализированной информации, доступной для врачей, для широкой аудитории тоже немало текстов.