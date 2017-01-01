За кем cледить в медиа, если вас волнует тема здоровья и медицины

Мы сделали подборку каналов, блогов и рубрик, авторы которых придерживаются в работе принципов доказательной медицины и делятся информацией из авторитетных научных источников.
В украиноязычных и русскоязычных медиа мало проверенной и качественной информации о медицине и здоровье и еще меньше профессиональных научных журналистов. Поэтому мы разбили подборку на несколько блоков и включили в нее как каналы журналистов, так и активных в соцмедиа врачей.
О взрослых
Один из самых популярных пабликов о доказательной медицине – канал Намочи Манту, который ведут медицинские журналисты Даша Саркисян, Марианна Мирзоян и Карина Назаретян. Канал есть и в Facebook, и в Telegram (@namochimanturu). Авторы делают краткую выдержку на одну из тем и дают ссылки на статьи, из которых можно узнать о вопросе больше (как правило, это англоязычные ресурсы).
Это посты об обращении с плесенью на продуктах, о перепотреблении лекарств пожилыми людьми, о неправильном использовании антибиотиков, вакцинации, зубной пасте, аллергии, клещах и многом другом.
Также Даша Саркисян ведет раздел о медицине на Медузе– это в том числе карточки и тексты со ссылками на источники информации. К примеру, текст о супербактерии, устойчивой к антибиотикам, или текст о том, можно ли обойтись без йода и зеленки, что делать, если у близкого обнаружили рак или о мифах (ГМО, пальмовом масле, кофе и так далее).
На сайте MedSpecial.Ru чаще всего публикуются переведенные научные исследования. Там много узкоспециализированной информации, доступной для врачей, для широкой аудитории тоже немало текстов.
Если вас интересуют вопросы медицинской реформы в Украине, лучше всего следить за страницами и. о. министра здравоохранения Ульяны Супруни замминистра Павла Ковтонюка: они часто выкладывают инфографику и ссылки на свои материалы в СМИ, а также последние новости о реформе. Полезные материалы есть и на странице МОЗ Украины в Facebook.
На канале Dental Jedi в Telegram можно почитать о буднях стоматологов и научных исследованиях в этой сфере. Канал одесской компании FAST! в Telegram дает короткие и важные посты о первой медицинской помощи. Ресурс особенно полезен тем, кто проходил соответствующие курсы и хочет постоянно повторять алгоритмы оказания помощи.
На канале ШБмнк научный журналист Ольга Кашубина рассказывает о новостях медицины и ведет рубрику #ятолькоспросить, где отвечает на частые вопросы читателей. Автор канала без фрейда, к сожалению пишет на тему мозга, психиатрии, нейрофизиологии и так далее. Если хочется читать больше материалов о науке и технологиях, изучайте сайт N + 1, в нем есть раздел и о медицине.
О детях
Безусловно, нельзя обойтись в подборке без сайта украинского педиатра Евгения Комаровскогоили его Facebook. Информации на сайте очень много, можно смело ознакомляться с разделом «Статьи» и большим блоком о вакцинации (пожалуй, самый актуальный и болезненный сейчас вопрос). Также периодически в своем Facebook публикует статьи и харьковский педиатр Андрей Пеньков.
Об анестезиологии (в том числе о необходимости обезболивания детей в медучреждении) и своей практике пишет врач-анестезиолог Ровенской областной детской больницы Павел Сильковский.
Популярные и полезные каналы есть также у российских педиатров Федора Катасонова (канал Федиатрия) и Сергея Бутрия (канал Заметки детского врача). Полезен также канал Детская психиатрия Елисея Осина и Елизаветы Мешковой. Это канал обо всем, что связано с развитием и поведением детей и подростков.
Англоязычные медиа
У популярных американских и британских изданий есть сильные медицинские разделы с научными журналистами в штате. Это издания The New York Times, Vox, The Atlantic (есть два раздела: о здоровье и о науке), FiveThirtyEight. Также в одном из своих обзоров Даша Саркисян советовала медразделы в The Washington Post, The Conversation, NPR, Mosaic и Scientific American.
Отдельно можно посоветовать медицинское издание STAT от Boston Globe Media. Все материалы этого СМИ посвящены темам здоровья, медицины и научным исследованиям, большинство из них не относятся исключительно к американскому рынку.