ТЕЛЕКРИТИКА

Юрий Мацарский: «В Исламском государстве много толковых журналистов»

Как освещать войну на Ближнем Востоке

Образование

Как завести знакомых на Ближнем Востоке, почему пропаганда ИГИЛ такая эффективная и что мешает украинским СМИ освещать международные события качественно.


Тема войны на Ближнем Востоке на протяжении многих лет подробно освещается западными СМИ. А в Украине о ней говорят гораздо меньше, и число журналистов, готовых освещать ее с места событий, совсем невелико.

Один из таких журналистов – Юрий Мацарский. Он много лет проработал политическим обозревателем и военным корреспондентом радио «Коммерсантъ FM», а в последнее время – ведущим программ «Карта мира» на телеканале Савика Шустера и «Свежий взгляд» на «Радио Вести». Однако первое медиа закрылось, а второму не продлили лицензию на вещание в Киеве и Харькове, и сейчас журналист ведет программу на «Громадськом».

В интервью «Телекритике» Мацарский рассказал о своем опыте освещения войны на Ближнем Востоке, о людях, которые помогают журналистам освещать военные конфликты, и о том, почему украинские СМИ уделяют так мало внимания международным темам.

О международных темах в украинских СМИ

Фото: здесь и далее Максим Лисовой

Арабский, европейский, американский миры вообще не востребованы в украинских СМИ. Многие просто не понимают, как изменился мир. Украина включена в самые разные глобальные процессы. То, что взрывается в Багдаде, может аукнуться у нас. Я уже не говорю о событиях в США и Европе, которые прямо влияют на нас.

«Мир не ограничивается крикливыми парламентариями и их женами»

Причина в том, что наши СМИ ориентируются только на рейтинги. А если каждый день рассказывать аудитории об одноногой собачке, а потом выйти на улицу и спросить у людей, что их интересует, они ответят: "Одноногая собачка". Ни о чем другом они просто не знают.

СМИ оказались в ловушке рейтингов, которые твердят, что людям интересны только местные скандалы и воровство депутатов. Я не спорю, это тоже важно, но жизнь не ограничивается крикливыми парламентариями и их богатыми женами.

У нас на тему Ближнего Востока я вижу только тексты моего коллеги Ивана Яковины и их самые различные интерпретации от других СМИ. Есть еще несколько человек, которые толково разбираются в теме и пишут о ней либо дают комментарий, но в целом вся эта история проходит мимо украинской прессы. Часто крупные телеканалы или интернет-сайты не утруждают себя даже проверкой географических названий.

О том, как работать на Ближнем Востоке

Пошаговой инструкции, как правильно работать, не существует. Здесь все индивидуально, и нужно понимать, что не стоит ничего загадывать заранее. Все всегда идет не по плану.

Вообще, ездить на Ближний Восток дорого. День пребывания в Ираке стоит $200-250 – и это только услуги переводчика и транспортировка, добавьте еще еду и жилье. Так что очень многое зависит от редакции, которой интересна конкретная тема, и она готова оплатить поездку. К слову, это необязательно может быть украинская редакция. Главное – убедить работодателя, что именно ты должен поехать в эту точку.

«Поездка на Ближний Восток будет стоить минимум $200–250 в день»

Я потратил несколько лет, чтобы обзавестись там знакомыми. Они помогают с передвижением, переводом, получением разрешений и организацией визитов в лагери беженцев или контактами чиновников. Мы с этими людьми бывали в самых разных передрягах, поэтому часто мне помогают абсолютно бесплатно. Обычно ты находишь нужные контакты через коллег и профессиональные сообщества. Когда в Египте или США я оказывался в сложной ситуации, я гуглил местную редакцию и шел туда. Там говорил: "Я ваш коллега и работаю над темой, не знаю, куда идти дальше". В 95 случаях из 100 помощь приходила сразу. Часто давали невероятно эксклюзивную информацию. Журналистская солидарность выручает. Ощущение принадлежности к одной профессии очень развито и на Западе, и на Востоке.

Всегда нужно отдавать отчет, с кем ты разговариваешь, куда ты едешь, как себя вести внутри арабского общества. Нужно помнить, что 100% безопасности в мире нет нигде, тем более на Ближнем Востоке. Необходимо работать только с теми людьми, которые действительно проверены и рекомендованы кем-то.

Об отношении военных к журналистам

У меня была идиотская ситуация, когда я оказался в Каире во время революции и свержения Хосни Мубарака. Я прилетел в тот момент, когда вице-президент Сулейман объявил, что все иностранные журналисты являются шпионами и их немедленно нужно собрать в одном месте. Я ехал из аэропорта и каждые 500-600 метров был блокпост. Мы разговорились с таксистом и он у меня насильно забрал пресс-карту, чтобы никто из военных не узнал о моей профессии. Где-то на пятом блокпосте молодой офицер сказал, что знает, кто я, и понимает, зачем здесь, и придумал какую-то историю, чтобы меня пропустили остальные блокпосты. Не знаю, почему он решил помочь. Часто бывает наоборот. Как только узнают, что ты журналист, начинают препятствовать работе.

«Журналисту нужны фиксер и переводчик»

Журналистам обязательно нужны переводчик и фиксер. От хорошего фиксера зависит практически все. Сегодня без него ничего нельзя найти в Ираке или Сирии. Всегда нужен человек, который знает местные расклады и посоветует, к кому можно подойти пообщаться и что следует при этом говорить. Мои фиксеры это коллеги, которые делают свою работу и параллельно помогают мне.

О пропаганде в Исламском государстве

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Вся сила ИГИЛ – это сила подполья. В свободных районах они ведут подпольную пропаганду, а на захваченных территориях вещает их радиостанция или журнала Dabik. Для понимания, их радиостанция Al-Bayan вещает в FM-диапазоне в Ираке и нескольких городах Ливии: 3-4 часа эфира на арабском, курдском, французском, английском и даже русском языках.

«В ИГИЛ приехали не только те, кто головы может отрезать, там достаточно толковые журналисты и техники»

В их пропагандистских материалах говорится, что ИГИЛ – это обещанный халифат и царство ислама, а долг каждого мусульманина присоединиться к ним в борьбе с неверными, чтобы приблизить победу ислама. Это дублируется от номера к номеру, от передачи к передаче, копируется на конкретных примерах боевиков. В ИГИЛ приехали не только те, кто головы может отрезать, там достаточно много толковых журналистов.

Европейскому журналисту работать там крайне сложно. Я когда-то вел переговоры о том, чтобы аккредитоваться в Исламском государстве. У меня был человек, который предлагал поездку туда. Он родом из одной кавказской республики, даже не знаю, откуда у него такие связи. Но в итоге так и не сложилось, он просто по какой-то причине перестал выходить на связь.

Об интервью с Башаром Асадом

Несколько лет назад я брал интервью у президента Сирии Башара Асада. Оно проходило в его резиденции в Дамаске. Подготовка к интервью с учетом всех переписок и визитов в официальные ведомства составила около двух месяцев. Поначалу они требовали вопросы на согласование, но внезапно Асад сказал, что готов отвечать на любые вопросы. Этим он вызвал немалый переполох среди своих подчиненных.

Стоит понимать, что подобные интервью это всегда не быстро, достаточно муторно, требует навыка долгого сидения в приемной и долгого расхваливания собственного СМИ, чтобы объяснить всем чиновникам, зачем ты пришел. Само интервью длилось около двух часов в присутствии переводчика. Как таковой сверки текста потом не было. Однако была долгая, в течение двух дней, редактура перевода с арабского и английского на русский язык в присутствии переводчика администрации Асада.



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