Юрий Мацарский: «В Исламском государстве много толковых журналистов»

Тема войны на Ближнем Востоке на протяжении многих лет подробно освещается западными СМИ. А в Украине о ней говорят гораздо меньше, и число журналистов, готовых освещать ее с места событий, совсем невелико.

Один из таких журналистов – Юрий Мацарский. Он много лет проработал политическим обозревателем и военным корреспондентом радио «Коммерсантъ FM», а в последнее время – ведущим программ «Карта мира» на телеканале Савика Шустера и «Свежий взгляд» на «Радио Вести». Однако первое медиа закрылось, а второму не продлили лицензию на вещание в Киеве и Харькове, и сейчас журналист ведет программу на «Громадськом».

В интервью «Телекритике» Мацарский рассказал о своем опыте освещения войны на Ближнем Востоке, о людях, которые помогают журналистам освещать военные конфликты, и о том, почему украинские СМИ уделяют так мало внимания международным темам.