Юрий Мацарский: «В Исламском государстве много толковых журналистов»

Как завести знакомых на Ближнем Востоке, почему пропаганда ИГИЛ такая эффективная и что мешает украинским СМИ освещать международные события качественно.
Тема войны на Ближнем Востоке на протяжении многих лет подробно освещается западными СМИ. А в Украине о ней говорят гораздо меньше, и число журналистов, готовых освещать ее с места событий, совсем невелико.
Один из таких журналистов – Юрий Мацарский. Он много лет проработал политическим обозревателем и военным корреспондентом радио «Коммерсантъ FM», а в последнее время – ведущим программ «Карта мира» на телеканале Савика Шустера и «Свежий взгляд» на «Радио Вести». Однако первое медиа закрылось, а второму не продлили лицензию на вещание в Киеве и Харькове, и сейчас журналист ведет программу на «Громадськом».
В интервью «Телекритике» Мацарский рассказал о своем опыте освещения войны на Ближнем Востоке, о людях, которые помогают журналистам освещать военные конфликты, и о том, почему украинские СМИ уделяют так мало внимания международным темам.
О международных темах в украинских СМИ
Арабский, европейский, американский миры вообще не востребованы в украинских СМИ. Многие просто не понимают, как изменился мир. Украина включена в самые разные глобальные процессы. То, что взрывается в Багдаде, может аукнуться у нас. Я уже не говорю о событиях в США и Европе, которые прямо влияют на нас.
«Мир не ограничивается крикливыми парламентариями и их женами»
Причина в том, что наши СМИ ориентируются только на рейтинги. А если каждый день рассказывать аудитории об одноногой собачке, а потом выйти на улицу и спросить у людей, что их интересует, они ответят: "Одноногая собачка". Ни о чем другом они просто не знают.
СМИ оказались в ловушке рейтингов, которые твердят, что людям интересны только местные скандалы и воровство депутатов. Я не спорю, это тоже важно, но жизнь не ограничивается крикливыми парламентариями и их богатыми женами.
У нас на тему Ближнего Востока я вижу только тексты моего коллеги Ивана Яковины и их самые различные интерпретации от других СМИ. Есть еще несколько человек, которые толково разбираются в теме и пишут о ней либо дают комментарий, но в целом вся эта история проходит мимо украинской прессы. Часто крупные телеканалы или интернет-сайты не утруждают себя даже проверкой географических названий.
О том, как работать на Ближнем Востоке
Вообще, ездить на Ближний Восток дорого. День пребывания в Ираке стоит $200-250 – и это только услуги переводчика и транспортировка, добавьте еще еду и жилье. Так что очень многое зависит от редакции, которой интересна конкретная тема, и она готова оплатить поездку. К слову, это необязательно может быть украинская редакция. Главное – убедить работодателя, что именно ты должен поехать в эту точку.
«Поездка на Ближний Восток будет стоить минимум $200–250 в день»
Я потратил несколько лет, чтобы обзавестись там знакомыми. Они помогают с передвижением, переводом, получением разрешений и организацией визитов в лагери беженцев или контактами чиновников. Мы с этими людьми бывали в самых разных передрягах, поэтому часто мне помогают абсолютно бесплатно. Обычно ты находишь нужные контакты через коллег и профессиональные сообщества. Когда в Египте или США я оказывался в сложной ситуации, я гуглил местную редакцию и шел туда. Там говорил: "Я ваш коллега и работаю над темой, не знаю, куда идти дальше". В 95 случаях из 100 помощь приходила сразу. Часто давали невероятно эксклюзивную информацию. Журналистская солидарность выручает. Ощущение принадлежности к одной профессии очень развито и на Западе, и на Востоке.
Всегда нужно отдавать отчет, с кем ты разговариваешь, куда ты едешь, как себя вести внутри арабского общества. Нужно помнить, что 100% безопасности в мире нет нигде, тем более на Ближнем Востоке. Необходимо работать только с теми людьми, которые действительно проверены и рекомендованы кем-то.
Об отношении военных к журналистам
«Журналисту нужны фиксер и переводчик»
Журналистам обязательно нужны переводчик и фиксер. От хорошего фиксера зависит практически все. Сегодня без него ничего нельзя найти в Ираке или Сирии. Всегда нужен человек, который знает местные расклады и посоветует, к кому можно подойти пообщаться и что следует при этом говорить. Мои фиксеры это коллеги, которые делают свою работу и параллельно помогают мне.
О пропаганде в Исламском государстве
Вся сила ИГИЛ – это сила подполья. В свободных районах они ведут подпольную пропаганду, а на захваченных территориях вещает их радиостанция или журнала Dabik. Для понимания, их радиостанция Al-Bayan вещает в FM-диапазоне в Ираке и нескольких городах Ливии: 3-4 часа эфира на арабском, курдском, французском, английском и даже русском языках.
«В ИГИЛ приехали не только те, кто головы может отрезать, там достаточно толковые журналисты и техники»
В их пропагандистских материалах говорится, что ИГИЛ – это обещанный халифат и царство ислама, а долг каждого мусульманина присоединиться к ним в борьбе с неверными, чтобы приблизить победу ислама. Это дублируется от номера к номеру, от передачи к передаче, копируется на конкретных примерах боевиков. В ИГИЛ приехали не только те, кто головы может отрезать, там достаточно много толковых журналистов.
Европейскому журналисту работать там крайне сложно. Я когда-то вел переговоры о том, чтобы аккредитоваться в Исламском государстве. У меня был человек, который предлагал поездку туда. Он родом из одной кавказской республики, даже не знаю, откуда у него такие связи. Но в итоге так и не сложилось, он просто по какой-то причине перестал выходить на связь.
Об интервью с Башаром Асадом
Стоит понимать, что подобные интервью это всегда не быстро, достаточно муторно, требует навыка долгого сидения в приемной и долгого расхваливания собственного СМИ, чтобы объяснить всем чиновникам, зачем ты пришел. Само интервью длилось около двух часов в присутствии переводчика. Как таковой сверки текста потом не было. Однако была долгая, в течение двух дней, редактура перевода с арабского и английского на русский язык в присутствии переводчика администрации Асада.