ЮНЕСКО выпустила пособие для журналистов по освещению терроризма

ЮНЕСКО выпустила пособие для журналистов, посвященное освещению вопросов терроризма. Его цель - помочь журналистам выполнить свою работу, информируя общественность и избегая при этом опасности помочь террористам достичь своей цели разобщить людей.

Как сообщается на сайте издания, автором издания выступил журналист и правозащитник Жан-Поль Мартоз.

"Публикация призвана повысить осведомленность журналистов о необходимости проявлять осторожность и тщательно изучать то, кого они цитируют, какие сообщения ретранслируют и как контекстуализируют информацию, которую предоставляют, несмотря на давление, которое они испытывают для того, чтобы завоевать внимание читателей, зрителей и слушателей", - отмечают в ЮНЕСКО.

По словам помощника генерального директора организации по коммуникации и информации Франка Ла Рю, конечной целью террористов является «расчленение» общества, настраивая людей друг против друга, в том числе провоцируя репрессии, дискриминацию и розни. "Они стремятся одновременно доказать правоту в своих предсказаниях о широко распространенном преследовании и привлечь новых последователей к их насильственному делу. Они стремятся создать настроение пораженчества перед лицом нападений и поляризованных реакций", - говорит он.

Отдельная глава посвящена вопросам, касающимся безопасности журналистов, включая похищения и травмы, которые могут быть ими понесены.

Ознакомиться с пособием на английском языке можно здесь.