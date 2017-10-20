Янина Соколова запускает собственную телешколу

Телеведущая создала этот проект для людей, которые хотят больше узнать о мире кино, телевидения, моды, фотографии, музыки и, в результате, освоить новую профессию или развить уже приобретенные навыки.

Первый мастер-класс – по актерскому мастерству –запланирован на 16 декабря. Его проведет актриса Валерия Ходос (сериалы «Хороший парень», «В последний раз прощаюсь», «Папарацци» и др.). Второй – ведущего программы «События недели» на телеканале «Украина» Олега Панюты – состоится 17 декабря.

Как известно, Янина Соколова в разное время работала на телеканалах «Интер», «1+1», «UA:Перший», сейчас ведет на «5 канале» программы «Рандеву» и «Кино с Яниной Соколовой».

Фото: Facebook Янины Соколовой