ВВС Academy выпустила курсы и лекции на украинском

Украинская версия стала 23-м по счету сайтом бесплатных учебных материалов ВВС Academy, говорится в сообщении "BBC Украина". Сайт адаптирован для мобильных устройств.

Темы разбиты на семь основных категорий: язык, оригинальная журналистика, путеводители, радио, рабочее место, цифровая журналистика и ценности BBC. "Сайт сосредоточивает внимание на темах о подаче и написании материала, использовании соцсетей. И уделяет особое внимание помощи журналистам для работы в условиях стресса и ограниченных временных рамок",- подчеркивает редакция BBC.

Уроки BBC очень практичны. К примеру, на сайте можно узнать, как написать хорошую подводку для радио, как правильно выбирать звуковые иллюстрации, как сделать репортаж с места событий, сохранять объективность, фотографировать для интернета, высказывать мнение о работе коллег, соблюдать авторское право и многое другое. Это своего рода путеводитель по редакционным стандартам и ключевым ценностям ВВС.