«Вся активность артиста – это ваша активность»: мастер-класс Каи Кушнаревой

Сегодня она живет в Италии и управляет букинг-агентством международного уровня Le Grand Artiste, которое букирует топ-артистов по направлениям: современное искусство, кулинария, музыка и стиль. Среди них были французский писатель Фредерик Бегбедер, турецкий шеф-повар Нусрет Гекче, дуэт Ofenbach и другие медийные личности. На мастер-классе, который прошел в офисе «1+1 медиа», Кая Кушнарева рассказала о сути артист-менеджмента, о современном booking-рынке и о том, что нужно знать и уметь для выхода на международный уровень.
Не важно, вы встретили уже состоявшегося артиста или еще начинающего, подающего надежды, талантливого – в первую очередь, вы должны понимать его как человека. И конечно же, понимать его самые сильные стороны и его самые слабые стороны. Над самыми слабыми сторонами придется очень много работать – например, если человек талантлив, но внешняя составляющая хромает (например, он не имеет стиля или не умеет одеваться). Кроме того, надо понимать, какой продукт в итоге вы бы хотели получить и на какие финансовые горизонты вы бы хотели выйти.
Например, если вам нравится техно-музыка, вы должны понимать, что бюджеты техно-сцены ограничены (даже если мы говорим о звездах первой величины в техно-культуре). Максимум, на что можно рассчитывать – это 50, 60, ну 80 тысяч долларов. Конечно, самые большие роялти идут от прослушивания музыки. Но тем не менее, вы должны понимать, что это потолок – ваш артист не будет стоить 200 или 300 тыс. Если мы говорим о коммерческой музыке, то это совершенно другие бюджеты. Я говорю о международном рынке и примерно озвучиваю вам какие-то иностранные бюджеты.
Вся ваша документация должна быть в полном порядке. У вас обязательно должен быть контракт, должен быть райдер (технический и бытовой), инвойс. На рабочем столе – готовые шаблоны этих документов, которые вы в любой момент можете быстро выслать любому клиенту, партнеру или спонсору.
Начнем с контракта. Во-первых, он должен выглядеть прилично. Пожалуйста, перестаньте использовать Times New Roman. Заплатите агентству или дизайнеру, который вам разработает какую-то презентацию вашего документа, которая будет выглядеть достойно. Поверьте, от того, какой документ вы отправляете клиенту, партнеру или спонсору зависит очень многое. Это ваше лицо, лицо вашего клиента. И то, что вы высылаете людям, с которыми вы работаете – очень важно, потому что это вопрос престижа. Если бы будете относиться к таким вещам спустя рукава, думать «и так сойдет», то такой у вас будет и фидбэк, и гонорар, и все остальное. Отношение должно быть скрупулезное.
Контракт должен содержать минимум 10 страниц. У вас не получится поместить на одну страничку все нюансы. Может возникнуть масса проблем, на которые вы не в состоянии оказать никакого влияния – например, забастовки авиалиний, и это все должно быть прописано в контракте, по многим пунктам. У серьезного артиста не может быть контракт меньше 10 страниц.
Райдер дает клиенту понимание бюджетов, вне зависимости от того, о чем идет речь: организовать концерт вашего артиста, или выставку вашего художника, или ужин вашего шеф-повара. Для организации подобного мероприятия есть целый спектр требований: технических и бытовых. В техническом райдере находятся все данные об аппаратуре – какой она должна быть: какого года, образца, вплоть до цвета. Например, райдер Роузи Мерфи состоит из 10 страниц. Понимаете, сколько должен содержать в таком случае контракт? Так что повторяю: чем серьезнее ваш документ, тем серьезнее к вам будут относиться.
Начинаем с кейтеринга – это завтрак, ланч и ужин. Дальше прописываем гардеробные и гримерки. Далее – отель, категория отеля, какой он должен быть, какие там должны быть спортзалы, СПА, чтобы артист мог отдохнуть. Локальный транспорт, который тоже нужно прописать детально, а не просто «Машина бизнес-класса». Тогда есть о чем сказать людям, понимаете?
Далее – промоушен, пресса, записи на съемки. Все эти моменты должны быть утверждены до, я подчеркиваю: до того, как артист приедет или прилетит. Обязательно все утверждать в письменном виде. Сцена, размер сцены, все основные моменты, оборудование, свет, видеооборудование, персонал, охрана. Где и как должны стоять звук, мониторы, барабанные установки, и так далее. И это еще не самый большой райдер.
Итак – вам, как АМ, позвонили с желанием забронировать вашего артиста на какую-то определенную дату. Даже если вы свободны в это время, не спешите это подтверждать в телефонном разговоре. Всегда отвечайте так: «Мне нужно посмотреть расписание артиста (но оно не под рукой)». Обязательно перезвоните или попросите, чтобы перезвонили вам. А лучше скажите: «Давайте мне ваш имейл, а мы вам вышлем нашу Request form (заявочная форма)». В заявочной форме должно быть 20-30 вопросов. Не просто – куда мы едем, какого числа и что там будет. А в первом пункте должно быть прописано, кто именно к вам обратился. В этом пункте промоутер должен указать свои ФИО, домашний адрес, веб-сайт и так далее. И если этот промоутер уже имеет дурную славу (например, кинул нескольких артистов или у него были плохие ивенты, куда пришло два или три зрителя), совсем необязательно отвечать ему, какой он плохой человек и непрофессиональный промоутер. Достаточно ответить так: «К сожалению, у нас нет в планах посещения вашего города».
Далее идет локация, которую вам предлагают. Если там, где предлагают выступить вашему артисту, нет отелей выше трех- или четырехзвездочных, то вам туда вообще незачем ехать. То же самое, если вашему артисту предлагают остановиться в каких-нибудь частных апартаментах. Здесь тоже нужно понять, насколько вы туда ехать хотите и не ворвутся ли туда случайным образом какие-нибудь веселые владельцы - они же будут рады видеть артиста в своих стенах. Особенно это касается приватных мероприятий.
Request form – это международная этика, которая должна быть соблюдена. Прежде чем непрофессиональный промоутер заполнит ее, он десять раз подумает, как ответить на эти вопросы.