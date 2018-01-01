«Вся активность артиста – это ваша активность»: мастер-класс Каи Кушнаревой

Итак – вам, как АМ, позвонили с желанием забронировать вашего артиста на какую-то определенную дату. Даже если вы свободны в это время, не спешите это подтверждать в телефонном разговоре. Всегда отвечайте так: «Мне нужно посмотреть расписание артиста (но оно не под рукой)». Обязательно перезвоните или попросите, чтобы перезвонили вам. А лучше скажите: «Давайте мне ваш имейл, а мы вам вышлем нашу Request form (заявочная форма)». В заявочной форме должно быть 20-30 вопросов. Не просто – куда мы едем, какого числа и что там будет. А в первом пункте должно быть прописано, кто именно к вам обратился. В этом пункте промоутер должен указать свои ФИО, домашний адрес, веб-сайт и так далее. И если этот промоутер уже имеет дурную славу (например, кинул нескольких артистов или у него были плохие ивенты, куда пришло два или три зрителя), совсем необязательно отвечать ему, какой он плохой человек и непрофессиональный промоутер. Достаточно ответить так: «К сожалению, у нас нет в планах посещения вашего города».

Далее идет локация, которую вам предлагают. Если там, где предлагают выступить вашему артисту, нет отелей выше трех- или четырехзвездочных, то вам туда вообще незачем ехать. То же самое, если вашему артисту предлагают остановиться в каких-нибудь частных апартаментах. Здесь тоже нужно понять, насколько вы туда ехать хотите и не ворвутся ли туда случайным образом какие-нибудь веселые владельцы - они же будут рады видеть артиста в своих стенах. Особенно это касается приватных мероприятий.

Request form – это международная этика, которая должна быть соблюдена. Прежде чем непрофессиональный промоутер заполнит ее, он десять раз подумает, как ответить на эти вопросы.